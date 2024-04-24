屯門凱和山獲中原送現樓置業優惠 買家可獲家電禮券總值10萬元｜新盤優惠

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」預期今年中交樓入伙，現樓單位日前已正式開放供參觀。中原地產表示，接獲大量客戶查詢及預約參觀。為進一步配合項目的銷售部署，以及迎接「五．一黃金周」來臨，特別呈獻「凱和山」全新現樓置業優惠。由即日起至今年5月31日，凡經該行購入「凱和山」一手單位的首5名買家，各可獲贈「20,000元新居入伙家電禮券」，優惠價值合共10萬元。

中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，「凱和山」位置得天獨厚，既擁屯門綠緻寫意美景，交通亦四通八達，同時鄰近北部都會區，將來定必受惠。項目提供多元化戶型，首批單位涵蓋開放式至三房一套，兩房單位亦設4款不同大小開則，迎合不同買家需要，加上預計於今年中交樓入伙，吸引力上升。他指，項目現樓單位自日前正式開放後，中原地產接獲的客戶查詢及預約參觀量颷升5倍，可見項目備受市場垂青。