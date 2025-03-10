屯門凱昌工業大廈地廠招租 意向月租19萬｜工廈市況

政府大力推動車輛的綠色轉型，以及引進不同創科企業落戶本港，電動車行業興起，香港更成為全球應用電動車增長最迅速的地區之一，目前香港電動車數量超逾10萬輛，而電動私家車佔香港登記私家車比例亦提昇至約七成，增速位處世界前列。隨著電動車興起，可作電動車發展的地廠需求亦與日俱增。有業主趁勢推出旗下的屯門地廠項目，並委託中原(工商舖)作特約代理，意向月租約19萬元。

中原(工商舖)工商部副區域營業董事林子健表示，是次招租的物業位於屯門河田街4號凱昌工業大廈地下，建築面積約5,150方呎，目前分間為6個地廠單位，建築面積由220至2,365方呎，意向呎租由約34至52元不等，涉及月租約19萬元。該物業備有三相大電(剛新造電力共720Amp)，各單位更內置獨立洗手間、設有來去水配備、罕有特高樓底約18呎6吋、大單位更設有前後門。同時該地廠面向河田街及建國街大三角大單邊、門闊超過100呎、並設特大招牌廣告位，有利企業租客廣收宣傳推廣之用。