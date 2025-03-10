屯門凱昌工業大廈地廠招租 意向月租19萬｜工廈市況

政府大力推動車輛的綠色轉型，以及引進不同創科企業落戶本港，電動車行業興起，香港更成為全球應用電動車增長最迅速的地區之一，目前香港電動車數量超逾10萬輛，而電動私家車佔香港登記私家車比例亦提昇至約七成，增速位處世界前列。隨著電動車興起，可作電動車發展的地廠需求亦與日俱增。有業主趁勢推出旗下的屯門地廠項目，並委託中原(工商舖)作特約代理，意向月租約19萬元。
中原(工商舖)工商部副區域營業董事林子健表示，是次招租的物業位於屯門河田街4號凱昌工業大廈地下，建築面積約5,150方呎，目前分間為6個地廠單位，建築面積由220至2,365方呎，意向呎租由約34至52元不等，涉及月租約19萬元。該物業備有三相大電(剛新造電力共720Amp)，各單位更內置獨立洗手間、設有來去水配備、罕有特高樓底約18呎6吋、大單位更設有前後門。同時該地廠面向河田街及建國街大三角大單邊、門闊超過100呎、並設特大招牌廣告位，有利企業租客廣收宣傳推廣之用。
此外，凱昌工業大廈設有停車場，門前無禁區，方便上落貨，大廈質素及配套不俗，地利位置更見優越，毗鄰屯門大型購物商場V City及新墟，人流極旺，附近更備有多條巴士同專線小巴，以及3分鐘步程直達港鐵屯門總站同河田輕鐵站，交通四通八達。
業主或提供較優惠租務條款
林子健稱，該地廠適合食堂及初創企業外，由於電力及樓底特高，更適合汽車相關行業如目前興起的電動車服務中心及陳列室、汽車美容行業，電訊商自提點及批發代理陳列室等，應付行業配套需求。同時，若遇誠意企業租客或優質品牌有意來港拓展業務，業主更會提供較優惠的租務條款。
林子健指出，政府積極發展北部都會區，帶動新界西北區一帶的經濟發展潛力，屯門區最為受惠北部都會區概念，發展潛力更大，加上屯門區交通網絡及配套連接大灣區更見便利，預料是次地廠招租將會吸引不少新晉行業及企業注目，招租反應會見不俗。