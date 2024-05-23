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地產
2024-05-23 23:14:48

屯門半新盤蝕得甘 一房5年轉手勁輸183萬｜二手蝕讓

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屯門半新盤蝕得甘 一房5年轉手勁輸183萬｜二手蝕讓

屯門半新盤蝕得甘 一房5年轉手勁輸183萬｜二手蝕讓

二手氣氛未見好轉，市場再現業主蝕賣離場個案。屯門區半新盤當災，有一房單位業主持貨5年後轉手，帳面勁輸183萬元離場。

市場消息指，御半山22B座中層B室，實用面積約388方呎，一房連儲物室間隔。原叫價450萬元，最終以445萬元獲區內用家承接，呎價約11,469元。據悉，原業主於2019年以628.4萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧蝕183.4萬元，物業期內大幅貶值約29%

屋苑今年5宗二手見紅 蝕幅最大達34%

據代理資料顯示，連同上述成交，屋苑今年累錄5宗二手買賣均見紅，蝕幅介乎22%34%。蝕幅最大為2A座中層C室，實用面積約386方呎，一房間隔，今年2月份以444.5萬元成交，呎價約11,516元；原業主2021年以677.17萬元購入單位，轉手損失232.67萬元或約34%

屯門半新盤蝕得甘 一房5年轉手勁輸183萬｜二手蝕讓

據代理資料顯示，連同上述成交，御半山2期今年累錄5宗二手買賣均見紅，蝕幅介乎22%至34%。(資料圖片)

弦海開放式戶5年失近百萬

中原地產屯門城點分行B組分行經理岳家富表示，屯門弦海新近錄得投資者入市，單位為中層J室，實用面積約224方呎，開放式間隔，享河景，成功「零議價」308萬元易主，呎價約13,750元。

岳家富透露，該名投資客有感近期樓市氣氛持續正面，大市利好因素正在增加，對後市感樂觀，遂趁現時樓價仍處於低位，平吸單位作長線投資。參考同類單位市值月租約9,000元計算，預料上址租金回報約3.5厘。

不過，原業主於2019年以407.32萬元一手買入單位，撤辣前以330萬元放盤，3月份降價至308萬元，現成功沽出，帳面損失99.32萬元，物業5年間跌價約24%

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屯門半新盤蝕得甘 一房5年轉手勁輸183萬｜二手蝕讓

屯門弦海新近錄得投資者「零議價」入市開放式單位作長線投資。(資料圖片)

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