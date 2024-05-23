屯門半新盤蝕得甘 一房5年轉手勁輸183萬｜二手蝕讓

二手氣氛未見好轉，市場再現業主蝕賣離場個案。屯門區半新盤當災，有一房單位業主持貨5年後轉手，帳面勁輸183萬元離場。

市場消息指，御半山2期2B座中層B室，實用面積約388方呎，一房連儲物室間隔。原叫價450萬元，最終以445萬元獲區內用家承接，呎價約11,469元。據悉，原業主於2019年以628.4萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧蝕183.4萬元，物業期內大幅貶值約29%。

屋苑今年 5 宗二手見紅 蝕幅最大達 34%

據代理資料顯示，連同上述成交，屋苑今年累錄5宗二手買賣均見紅，蝕幅介乎22%至34%。蝕幅最大為2A座中層C室，實用面積約386方呎，一房間隔，今年2月份以444.5萬元成交，呎價約11,516元；原業主2021年以677.17萬元購入單位，轉手損失232.67萬元或約34%。