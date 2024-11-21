屯門及元朗私樓兩房現止蝕潮 有業主6年輸超過2球｜二手市況

二手交投略見回暖，部分業主趁機止蝕離場，屯門及元朗連續出現3宗私樓兩房蝕讓個案，最傷業主持貨6年帳面超過200萬元。 區內家庭客 548.8 萬買 PARK YOHO 市場消息指，元朗PARK YOHO Milano 2C期31A座頂層單位，實用面積約545方呎，兩房間隔，早前叫價570萬元，獲區內家庭客洽購，議價後減價21.2萬元或約3.7%，以548.8萬元承接，呎價約10,070元。 據悉，原業主於2018年以754萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損205.2萬元，物業期內貶值約27.2%。 Grand YOHO 8 年跌價 69 萬 中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區周二錄得3宗成交，包括Grand YOHO 10座高層F室，實用面積約592方呎，兩房連儲物房間隔。原叫價876萬元。減價53萬元或約6.1%，至823萬元成交，呎價約13,902元。

王勤學透露，買家為上車客，心儀單位高層開揚，裝修新淨，且屋苑位置方便，故承接上址自用。原業主於2016年以892萬元一手買入單位，持貨約8年，是次轉手帳面蝕69萬元，物業期內跌價約7.7%。他補充，元朗區本月暫錄約60宗二手買賣，與上月同期相若。隨著同區洪水橋新盤「滙都II」新近以「震撼優惠價」推出，相信會吸引大批購買力，區內二手交投氣氛短期內將難免回落。

區內客 360.8 萬購新屯門中心 祥益地產區域董事黃慶德稱，新屯門中心5座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔。據悉，買家為區內客，鍾情單位足夠寬敞以及內籠企理，不用花費裝修即可入住，加上原業主加大議幅，累減39.2萬元，遂便決定以360.8萬「即睇即買」上址作自住用途，呎價約7,930元，屬市價成交。