屯門叠茵庭因鄰近鐵路站及嶺南大學，吸引內地學生承租。祥益地產高級分行經理古文彬表示，日前連續促成兩宗內地學生「即睇即租」叠茵庭的租賃成交個案，包括3座高層B室，實用面積499方呎，屬三房兩廳設計。新租客為3名內地生，鍾情屋苑鄰近學校方便返往，可節省出入時間，而且單位內櫳企理，附帶部分傢電，毋須大量添置即可入住；加上每人可各自擁有一個房間，又可分擔房租，遂以每月15,000元即睇即租單位，並預繳一年租金涉約18萬元，而平均實用呎租為30.1元。他續稱，如以同類型單位銀行估價約521萬元作計算，上述單位租金回報率達3.5厘。
即睇屯門叠茵庭租盤(HOUSE730)
屯門叠茵庭連錄內地生租務 高層三房月租1.5萬 涉年租18萬｜二手樓租賃
屯門叠茵庭因鄰近鐵路站及嶺南大學，吸引內地學生承租。祥益地產高級分行經理古文彬表示，日前連續促成兩宗內地學生「即睇即租」叠茵庭的租賃成交個案，包括3座高層B室，實用面積499方呎，屬三房兩廳設計。新租客為3名內地生，鍾情屋苑鄰近學校方便返往，可節省出入時間，而且單位內櫳企理，附帶部分傢電，毋須大量添置即可入住；加上每人可各自擁有一個房間，又可分擔房租，遂以每月15,000元即睇即租單位，並預繳一年租金涉約18萬元，而平均實用呎租為30.1元。他續稱，如以同類型單位銀行估價約521萬元作計算，上述單位租金回報率達3.5厘。