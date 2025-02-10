屯門單幢利寶大廈一房 附全新裝修 「2字頭」低水價放售｜有樓睇

香港人住屋需求有增無減，隨著近年樓價受各種因素影響，而持續下行，吸引不少人趁機買樓自用或投資。當中細價樓向來吸引上車客或收租客承接，是次介紹的屯門置樂區單幢細價盤利寶大廈一房戶，正是一例。

落樓有齊各式生活所需 利寶大廈位於屯門置樂區青河坊，為恒基旗下單幢住宅物業，於1982年10月開始入伙，樓齡至今逾42年。大廈全盤共有224個單位，實用面積一律200多呎，介乎234至269方呎不等。物業樓下有商場、街市、各式商店及食肆，日常採買非常方便。是次推介的放盤為利寶大廈低層D室，實用面積屬最細的234方呎，採一房間隔，景觀主要望樓景及部分山景，最新叫價240萬元，平均實用呎價10,256元。單位擁有全新裝修，間隔闊落實用，目前屬交吉形式放盤，新買家可即買即入住；若打算買入放租，亦節省不少裝修費，快速放租賺取租金回報。

代理：誠意洽購 價錢仲有得傾 由於上址單位樓價算低，加上現時處於減息周期，新買家如買入自用，可以低首期上車，供樓負擔亦相對較輕。據代理表示，因業主開價較低水，提供議價空間不大，但如買家誠意落票洽購，料仍有少許議價空間。

放盤單位資料 物業名稱：利寶大廈

地址：屯門青河坊3號

發展商：恒基

樓齡：逾42年

放盤單位：低層D室 (物業編號：AN252784)

叫價：240萬元

實用面積：234方呎 / @10,256元

間隔：一房

單位相關資料：https://tinyurl.com/3dyeu8yp

查詢電話：2613 1000 (祥益地產置樂分行 盤小姐)