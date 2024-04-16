屯門屋苑連錄3業主輸錢走！三房套4年跌價近17%｜二手蝕讓

李德鴻指，屋苑2A座低層B室，實用面積約436方呎，連168方呎平台，兩房間隔。去年12月以500萬元放盤，最後減價30萬元或6%，以470萬元沽戍，呎價約10,780元。據悉，原業主於2018年以約663萬元一手購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失193萬元，物業期內貶值約29.1%。

據悉，單位原開價780萬元放售，最終獲同區換樓客以720萬元承接，累減60萬元或約7.7%，呎價約9,137元。原業主於2020年以約864萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損約144萬元，物業期內跌價約16.7%。

二手半新樓業主蝕賣情況持續，樓齡約4年的屯門掃管笏上源月內錄得3宗損手買賣。晉誠地產海韻分行高級營業經理李德鴻表示，屋苑1A座低層D室，實用面積約788方呎，三房套加工人房間隔，外望園景。

樓齡約4年的屯門掃管笏上源月內錄得3宗損手買賣。(資料圖片)

兩房劈價逾 14% 易手

世紀21天生置業高級客戶經理凌嘉豪稱，上源2A座中低層C室，實用面積約471方呎，兩房間隔。單位坐向西南，外望園景。原叫價550萬元，放盤2個月，累減79萬元或約14.4%，至471萬元獲用家承接，呎價約10,000元。據了解，原業主同樣於2018年以559萬元入市，持貨約6年，現轉手帳面虧損88萬元或約15.7%離場。

上源位於掃管笏掃管笏路99號，共有10座，洋房30間，提供1,154個單位，實用面積介乎321至4,860方呎。

即睇屯門上源放盤 (House730)

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