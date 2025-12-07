屯門山景邨連錄2宗60餘萬交投 原業主兩年賺逾1倍離場｜二手公屋成交

二手公屋市場交投活躍，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門公屋山景邨環境恬靜，樓價及租價大眾化佔優，吸引不少上車客前來看盤。分行日前促成一宗未補地價成交個案，單位為9座(景麗樓)低層C9室，實用面積約294方呎，開放式間隔，放盤不足一個月即錄成交。 黃文樂指，新買家為外區綠表客，鍾情屋苑鄰近親友居所，方便照應，而且單位內籠企理，加上原業主有輕微議價空間。有感樓價吸引，遂便決定以65萬 元(未補地價)購入，呎價約2,211元，屬市場價成交。

據悉，原業主於2023年以約29.52萬元(未補地價)購入上址，持貨約2年，現轉售單位帳面升值約35.48萬元或1.2倍。

區內白居二客斥 62.8 萬購高層戶 祥益地產高級客戶經理陳秀春稱，分行日前促成山景邨4座(景華樓)高層A9室成交，單位實用面積約294方呎，開放式間隔。 陳秀春透露，新買家為區內白居二，鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，而且單位屬高層戶，景觀開揚，內櫳亦見四正，經過雙方傾價後，單位最終以62.8萬元(未補地價)購入，呎價約2,136元，屬市場價成交。