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地產
2025-02-17 06:30:00

屯門恒福花園連錄成交 上車客見符合預算「一步到位」買三房｜二手市況

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屯門恒福花園連錄成交 上車客見符合預算「一步到位」買三房｜二手市況

屯門恒福花園連錄成交 上車客見符合預算「一步到位」買三房｜二手市況

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屯門恒福花園位於輕鐵三聖站上蓋，屬於臨海物業，環境清幽，交通便利。祥益地產區域董事黃慶德表示，屋苑最新錄得一宗三房成交個案，單位為7座中層B室，實用面積約529方呎，最新以460萬元易手，呎價約8,696元。

黃慶德透露，買家為同屋苑分支客，因鄰近家人方便照應，而單位亦有企理裝修，可省卻一筆裝修費；加上單位中層景觀亦見開揚，價錢同時符合預算，決定一步到位，買三房單位上車作自住之用。

據了解，原業主於2008年以142萬元買入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利318萬元，單位期內升值約2.2倍。

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區內換樓客追求空間感 398萬買三房

黃慶德指，恒福花園2座低層G室，實用面積約529方呎，三房間隔。新買家為區內客，由於原先居於兩房單位，有感空間不足，考慮到熟悉區內環境，有意於區內覓三房單位作換樓之用，主要鍾情上址間隔寬敞，且周邊環境恬靜，加上原業主有22萬元的議價空間，最終以398萬元購入單位，呎價約7,524元，屬市場價成交。

至於原業主在2001年以約116萬元購入單位，持貨約24年，現轉售帳面賺約282萬元，單位期內升值2.4倍。

資料顯示，恒福花園位於屯門南青山公路青山灣段333號，1993年入伙，共有7座，提供1,502個單位。

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