屯門恒福花園連錄成交 上車客見符合預算「一步到位」買三房｜二手市況

屯門恒福花園位於輕鐵三聖站上蓋，屬於臨海物業，環境清幽，交通便利。祥益地產區域董事黃慶德表示，屋苑最新錄得一宗三房成交個案，單位為7座中層B室，實用面積約529方呎，最新以460萬元易手，呎價約8,696元。

黃慶德透露，買家為同屋苑分支客，因鄰近家人方便照應，而單位亦有企理裝修，可省卻一筆裝修費；加上單位中層景觀亦見開揚，價錢同時符合預算，決定一步到位，買三房單位上車作自住之用。

據了解，原業主於2008年以142萬元買入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利318萬元，單位期內升值約2.2倍。