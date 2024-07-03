屯門居屋悅湖山莊獲同區客入市，以市價承接一伙三房戶。祥益地產執行董事盤嘉茵表示，日前促成悅湖山莊1座中層A室成交，單位實用面積584方呎，採三房兩廳開則。新買家為區內客，因熟悉該區，有感屋苑周邊配套完善，而且位置鄰近家人，加上上述單位內櫳寬敞，原業主更有約30萬元議價空間。最後，該買家以450萬元(自由市場價)承接單位自用，以實用面積計算，平均呎價為7,705元，屬市價成交。據悉，原業主在2016年以約400萬元(自由市場價)買入物業，持貨8年至今易手，帳面獲利約50萬元退場。
即睇屯門悅湖山莊放盤(HOUSE730)
屯門悅湖山莊三房業主肯減 同區客市價450萬接貨 呎價7700元｜二手居屋成交
屯門居屋悅湖山莊獲同區客入市，以市價承接一伙三房戶。祥益地產執行董事盤嘉茵表示，日前促成悅湖山莊1座中層A室成交，單位實用面積584方呎，採三房兩廳開則。新買家為區內客，因熟悉該區，有感屋苑周邊配套完善，而且位置鄰近家人，加上上述單位內櫳寬敞，原業主更有約30萬元議價空間。最後，該買家以450萬元(自由市場價)承接單位自用，以實用面積計算，平均呎價為7,705元，屬市價成交。據悉，原業主在2016年以約400萬元(自由市場價)買入物業，持貨8年至今易手，帳面獲利約50萬元退場。