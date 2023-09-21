屯門戰況｜周末開售增優惠吸客 飛揚1期盡推70伙撼凱和山

周末再有新盤加入搶客戰，路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」敲定周六首賣168伙之際，同區另一新盤、長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的「飛揚」第1期於昨落實周日推售最後70伙，並更新價單增設額外最高5%樓價回贈，連同所有優惠及回贈計，折實入場價約563萬元。

長實助理首席經理楊桂玲表示，新價單增設3個建築期付款計劃，最高折扣維持15%，「租置賞建期」付款計劃為現有租客而設，買家提供租約即可採用，兩房及三房各提供額外4%及5%現金回贈，以抵銷樓價餘款。另為合資格的專才客戶而設的「至尊人才建期」付款計劃，則提供額外樓價3%折扣。

楊桂玲指，周日發售包括38伙兩房及32伙三房，以「租置賞建期」付款計劃回贈及所有折扣優惠計，單位折實價約563.33萬元起，折實呎價11,862元起，折實平均呎價12,848元。項目昨開放第1座21樓A室三房套連儲物室現樓單位予傳媒參觀，將於周五正式對外開放。

文曜單日售出10伙 套現約9000萬

以「蝕本價」首推31伙的建灝地產旗下九龍城現樓「文曜」，昨開售即錄得10伙成交，套現約9,003.02萬元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目周二公布首張價單後，吸引不少準買家參觀單位後立即拍板預留，故決定昨日開售，截至昨晚已累錄逾3,000人次參觀示範單位，暫售出連預留共16伙。鑑於市場反應熱烈，將考慮按市場需要加推單位應市。

澐璟逾1.2億沽四房 創項目及跑道區雙破頂

華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區「澐璟」昨售出1座27樓A室，實用面積2,088方呎，屬四房三套連私人電梯大堂，逾1.219億元沽出，呎價近58,401元，成交價及呎價齊創項目及跑道區分層新高。

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