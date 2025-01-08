屯門新盤呎價「7字頭」 黃金海灣．珀岸首推128伙

新一年發展商推盤意欲積極，惟開價仍較保守。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」昨首推128伙，提供最高12%折扣，折實價242.2萬元起，折實呎價7,941元起，折實平均呎價9,788元，較去年7月推出的第1期「意嵐」首批9,988元低約2%。該盤今日起接受認購登記，最快下周上載銷售安排。 旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首批包括36伙開放式、57伙一房、30伙兩房及5伙三房，實用面積304至 651方呎，折實價242.2萬元至656萬元，折實呎價7,941至12,040元。入場單位為第2座5樓H室，開放式間隔，實用面積305方呎，折實呎價7,941元。

53伙折後價低於3球 李炳餘形容項目首批單位定價為「住得好D價」，相比起第1期「意嵐」開價屬原價加推，期望以親民價錢吸納市場潛在買家，而首批單位大部分向園景，日後會考慮單位樓層及景觀，定價方面具上調空間。 集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，項目設有5種付款方法，當中新推出的「150天現金優惠付款計劃」，買家可享價值成交金額2%的「租客有禮」現金回贈優惠。首張價單扣除最高12%折扣及星級開放式單位的「星級傢俬」折扣優惠，扣減6萬元後計算，當中31伙開放式及22伙一房低於300萬元，佔比合共超過四成。

海盈山加推65伙 折實呎價1.93萬起 鐵路新盤亦加推新價單應市，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨加推3號價單共65伙，涵蓋49伙兩房及16伙三房，實用面積486至661方呎。計及最高22%折扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，單位折實價由約950.41萬元至1,889.73萬元，折實呎價19,366至28,589元，折實平均呎價21,845元，與項目2023年7月首張價單折實平均呎價27,989元相比，低約22%。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容新價單屬「開心置盈價」，今批入場單位為第2B座6樓E室，實用面積488方呎，兩房間隔，折實呎價19,476元。他稱，項目今日起接受認購登記，目標農曆新年前展開銷售。 即睇黃竹坑 港島南岸 海盈山第4A期最新資訊 代理料內地客佔逾五成 中原地產西半山首席營業董事李巍稱，項目已屆現樓，定價與同系列樓花相若，甚至可形容為「火炭價」。他指，目前區內呎租升至約60元水平，以項目兩房單位計算，租金回報可達4厘，相信受投資者青睞，而受惠於政府放寬一簽多行，預計逾五成買家為內地客。