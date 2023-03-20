屯門新盤｜中原向飛揚第2期買家設按揭優惠 全期按息H加1.3厘

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期現已推出3張價單，合共292伙，佔今期單位總數400伙約73%，有機會於明日(20日)加推餘下單位，以及公布首輪銷售安排，部署周末全數推售400伙。
為配合發展商的銷售部署，中原按揭及中原地產特別為該盤買家提供置業按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，按揭成數高達九成，按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H加1.3厘，屬巿面最優惠的按息水平，現金回贈高達2.3%，按揭年期長達30年，並享有高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。
陳永傑：項目大有機會「一炮沽清」
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近期新盤市場十分旺場，剛過去的周末一手市場錄逾150宗成交，令本月累積一手成交增至約1,340宗。多個部署短期內發售、現正收票中的新盤，認購反應亦非常熱烈。因為發展商定價十分克制，甚至低市價推出，最終得益的是買家，故成功激發積壓多時的購買力爆發。預計本月一手成交可達3,000宗，創6年半新高。
陳永傑續指，香港正邁步復甦，買家入市意欲上升，加上政府寬減首置買家印花稅，刺激樓市反彈。「飛揚第2期」以一房及兩房主導，符合剛性需求，加上價錢相當具競爭力，相信除了吸引上車客入市外，亦可吸引投資者入市，預料項目銷情將會非常理想，大有機會「一炮沽清」。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。