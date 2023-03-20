屯門新盤｜中原向飛揚第2期買家設按揭優惠 全期按息H加1.3厘

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期現已推出3張價單，合共292伙，佔今期單位總數400伙約73%，有機會於明日(20日)加推餘下單位，以及公布首輪銷售安排，部署周末全數推售400伙。

為配合發展商的銷售部署，中原按揭及中原地產特別為該盤買家提供置業按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，按揭成數高達九成，按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H加1.3厘，屬巿面最優惠的按息水平，現金回贈高達2.3%，按揭年期長達30年，並享有高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。