屯門新盤｜中原陳永傑：飛揚第1期料受上車客及居屋回流客捧場

美國最新加息0.75厘後首個開價的全新盤、由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期今日(17日)公布首張價單，涉80伙，發展商提供3種付款辦法，以120天即供優惠為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由437.2萬元起，折實平均呎價15,050元，屬今年全新盤首批價單中最平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，飛揚首批單位開價克制，比同區一手盤有約10%折讓。縱然區內近年多新盤供應，但兩房及以下細單位十分搶手，現時細戶貨尾極少。飛揚首張價單涵蓋一房至三房，即供折實價全部低於1,000萬元，且起步呎價僅13,446元，可謂「平絕全港」。對上此呎價水平要追溯至天水圍及洪水橋新盤，相信飛揚會受上車客及居屋回流客捧場，料首批單位必定「一Q清枱」。

市況方面，他指出受加息、外圍戰事未平、本地新冠肺炎疫情反彈等影響，本月一手及二手氣氛均見回落，本月一手市場暫錄500多宗成交，料全月可錄約1,500宗。近期新盤群出，二手缺乏競爭力，成交持續回落，料本月二手成交約2,500宗。

較鄰近新盤近期成交呎價低近25%

飛揚第1期首張價單折實平均呎價15,050元，參考由代理提供屯門青山公路及掃管笏一手新盤近期成交呎價，帝御．星濤約19,926元，飛揚折讓約24.5%；恒大‧珺瓏灣第1及第2期分別約16,700元及17,053元，飛揚則低近10%及11.8%；而毗鄰的OMA BY THE SEA約14,217元，飛揚高出近6%。至於屯門青山公路及掃管笏對上一個開價的全新盤，追溯至去年1月的帝御．嵐天，當時首批112伙折實平均呎價15,020元。