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地產
2023-02-21 17:03:33

屯門新盤｜中原陳永傑：NOVO LAND第2B期首批平過區內二手 勢吸走大批購買力

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屯門新盤｜中原陳永傑：NOVO LAND第2B期首批平過區內二手 勢吸走大批購買力

屯門新盤｜中原陳永傑：NOVO LAND第2B期首批平過區內二手 勢吸走大批購買力

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2B期今日(21)公布首張價單，涉146伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價425.51萬元起，折實平均呎價13,288元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND2B期折實平均呎價與去年8月推出的第1B期相比，低約5%。根據中原樓市大數據資料，去年屯門區實用面積二手平均呎價下跌約2.9%，今次NOVO LAND2B期折讓幅度多於區內二手，足見發展商的誠意，亦顯示積極去貨的決心，相信勢必再次掀起搶購潮，吸引上車客及投資者，預計亦吸引不少用家租轉買，相信項目銷情熱烈，之後加推有加價空間。

或凍結屯門區以至新界西北二手市場

據中原樓市大數據資料顯示，2022年屯門區二手實用面積平均呎價僅跌約2.9%，屬18區當中最少跌幅第4位，跌幅明顯少於大市，足見該區物業抗跌力強。同區半新屋苑如珀御、豐連、御半山、菁雋、弦海等在去年912月最差時平均呎價約1.5萬元。隨著市況回暖，近期半新樓呎價陸續回升至約1.4萬元至1.8萬元不等，今次NOVO LAND2B期首批均價比二手平，勢必吸走大批購買力，同時凍結區內以至新界西北二手市場。

屯門新盤｜中原陳永傑：NOVO LAND第2B期首批平過區內二手 勢吸走大批購買力

陳永傑指，今次NOVO LAND第2B期首批均價比二手平，勢必吸走大批購買力，同時凍結區內以至新界西北二手市場。

陳永傑指，2月樓市復常進度良好，一手及二手皆旺。屯門區2月錄約140宗買賣成交(包括居屋)，宗數已及正常旺市70%80%，買家以新客居多，顯示大市向好，令潛在購買力獲得釋放。現時入市信心已全面提升，樓價見底回升，加上息口有望見頂，買家驚遲買會貴，故快速入市。

料本月全月錄1,000宗一手成交

一手方面，2月暫錄約520宗成交，已超上月全月約510宗，多個新盤醞釀開售，一手市場氣氛急升，預計本月全月一手成交量可達1,000宗，創半年新高，3月一手成交更有望達2,000宗。《財政預算案》公布在即，料樓市減辣機會不大，經過三年新冠疫情的打擊，相信政府會專注引入人才及資金，預計引入人才措施不單對樓市受惠，刺激整體經濟，各行各業受惠。

低鄰近二手最多近24%

據中原資料顯示，毗鄰NOVO LAND2B期的半新屋苑，如樓齡同約5年的豐連及珀御，近期二手實用呎價分別為14,712元及17,468元，相比之下，NOVO LAND2B期折實平均呎價較兩者分別低約9.8%23.9%。至於樓齡約3年的御半山，近期二手實用呎價為14,183元，NOVO LAND2B期亦較其低約6.3%

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NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。

即睇屯門新盤NOVO LAND第2B期最新資訊 (House730)

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