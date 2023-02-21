屯門新盤｜中原陳永傑：NOVO LAND第2B期首批平過區內二手 勢吸走大批購買力

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(21日)公布首張價單，涉146伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價425.51萬元起，折實平均呎價13,288元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND第2B期折實平均呎價與去年8月推出的第1B期相比，低約5%。根據中原樓市大數據資料，去年屯門區實用面積二手平均呎價下跌約2.9%，今次NOVO LAND第2B期折讓幅度多於區內二手，足見發展商的誠意，亦顯示積極去貨的決心，相信勢必再次掀起搶購潮，吸引上車客及投資者，預計亦吸引不少用家租轉買，相信項目銷情熱烈，之後加推有加價空間。 或凍結屯門區以至新界西北二手市場 據中原樓市大數據資料顯示，2022年屯門區二手實用面積平均呎價僅跌約2.9%，屬18區當中最少跌幅第4位，跌幅明顯少於大市，足見該區物業抗跌力強。同區半新屋苑如珀御、豐連、御半山、菁雋、弦海等在去年9至12月最差時平均呎價約1.5萬元。隨著市況回暖，近期半新樓呎價陸續回升至約1.4萬元至1.8萬元不等，今次NOVO LAND第2B期首批均價比二手平，勢必吸走大批購買力，同時凍結區內以至新界西北二手市場。