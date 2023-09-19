屯門新盤｜凱和山周六首輪發售168伙 折實價312萬入場

周末有全新盤開賣，由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周二(19日)公布首張銷售安排，落實周六(23日)進行首輪推售168伙，當中158伙以價單形式發售；餘下10伙則於同日起以招標形式推售，均屬特色單位。

凱和山首輪開售單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎291至700方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至840.6萬元起，折實呎價介乎9,168元至12,088元。入場單位屬5座2樓K室，實用面積291方呎，開放式間隔，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。

據銷售安排顯示，項目價單發售單位將會分A及B共2節出售，先進行A節，然後為B節。A節買家需購最少1伙指定三房單位，或2至4伙該節出售的單位；B節買家需購最少1伙，最多2伙。項目將於周五(22日)下午3時截票。