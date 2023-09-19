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地產
2023-09-19 21:34:00

屯門新盤｜凱和山周六首輪發售168伙 折實價312萬入場

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屯門新盤｜凱和山周六首輪發售168伙 折實價312萬入場

屯門新盤｜凱和山周六首輪發售168伙 折實價312萬入場

周末有全新盤開賣，由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周二(19)公布首張銷售安排，落實周六(23)進行首輪推售168伙，當中158伙以價單形式發售；餘下10伙則於同日起以招標形式推售，均屬特色單位。

凱和山首輪開售單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎291700方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至840.6萬元起，折實呎價介乎9,168元至12,088元。入場單位屬52K室，實用面積291方呎，開放式間隔，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。

據銷售安排顯示，項目價單發售單位將會分AB2節出售，先進行A節，然後為B節。A節買家需購最少1伙指定三房單位，或24伙該節出售的單位；B節買家需購最少1伙，最多2伙。項目將於周五(22)下午3時截票。

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屯門新盤｜凱和山周六首輪發售168伙 折實價312萬入場

「凱和山」首輪銷售將於周五(22日)下午3時截票，圖為路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰。

招標推售10伙特色戶 面積370呎起

「凱和山」首輪招標發售的10伙，全屬第5座特色單位，包括1伙連平台戶及9伙頂層連天台戶，實用面積介乎370700方呎，招標期至今年1231日。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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