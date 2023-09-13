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地產
2023-09-13 17:57:27

屯門新盤｜凱和山周四開價 首批最少139伙 預告「耀眼」價登場

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屯門新盤｜凱和山周四開價 首批最少139伙 預告「耀眼」價登場

為配合項目銷售，中原地產特於深井龍頭舖位設立「凱和山」專門店。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」銷售部署進入最後直路，路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰預計，項目最快明日(14)公布首張價單，不少於139伙，並隨即對外開放示範單位，最快月內開售。他稱，項目收到不少查詢，當中不乏家庭客、內地專才等。

為配合項目銷售，中原地產特於深井龍頭舖位設立「凱和山」專門店，令客戶能夠深入了解項目最新資訊及優勢。

屯門新盤｜凱和山周四開價 首批最少139伙 預告「耀眼」價登場 屯門新盤｜凱和山周四開價 首批最少139伙 預告「耀眼」價登場

9月可錄600宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商均加大促銷力度，低價開盤策略亦相當成功，引出大量購買力。上月一手市場錄得約1,204宗成交，按月升九成，惟本月受惡劣天氣影響，暫僅錄約68宗成交。他指，隨著多個大型新盤正部署開價及推售，預計月中起樓市氣氛將會升溫，全月一手成交料約600宗。一手減價戰下，二手市場業主亦面對現實，擴大減幅或劈價沽貨，劈價盤亦有承接，本月整體樓市交投氣氛稍見改善。市場憧憬美國加息周期快將完結，近日內地亦推出多項救市措施，港府應當考慮撤辣救市。如第三、四季沒有利好樓市消息，料年內樓價再跌3%，年初的升幅將全被沒收。

掃管笏屬屯門最年輕樓市片區

中原地產深井及青山公路區資深營業董事譚藩榮表示，掃管笏近年多新樓發展及落成，屬新盤供應重鎮之一，區內物業平均樓齡約12年，比起屯門整區平均樓齡約25年「低一截」，屬全區最年輕的樓市片區，亦是屯門、元朗、天水圍當中最年輕片區的第三位。掃管笏及青山公路一帶低密度海岸環境怡人，同時被群山環抱，生活寫意，周邊配套、交通亦日益完善，更坐擁大灣區樞紐優勢，輕鬆體現大灣區一小時生活圈之便利，發展潛力優厚，因而深得市場歡心。

屯門新盤｜凱和山周四開價 首批最少139伙 預告「耀眼」價登場

「凱和山」最快明日公布首張價單，不少於139伙，並隨即對外開放示範單位。(資料圖片)

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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