屯門新盤｜凱和山會所連園林面積逾4.7萬方呎 三大主題區共27項多元設施｜多圖

屯門新盤｜凱和山會所連園林面積逾4.7萬方呎 三大主題區共27項多元設施

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」已公布售樓說明書，將於短期內公布首張價單，涉及不少於139伙。發展商為項目住戶打造綠化面積連園林逾4.7萬方呎的會所「Club MORI」，集三大主題區提供27項動靜兼備的多元設施，提供集綠意、海岸及健康的生活空間。 項目綠化面積超過 20% 路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，「凱和山」以MORI EverGreen綠活概念設計，不但前迎黃金海岸及毗鄰大欖郊野公園，項目綠化面積亦超過20%，內外都可盡享悠然綠意生活。項目會所綠化面積連園林逾4.7萬方呎，以「Japandi」為設計靈感，結合日和裝潢及北歐風格的設計，共分為三大主題區，提供27種多元化運動及消閒設施，任何年齡的家庭成員都可以找到屬於自己的小天地，符合項目擁有多元戶型，適合不同家庭組合的優勢。

三大主題區具備多元化運動消閒設施及綠化空間 第一大主題區「本館 MORI HOUSE」，除了備受注目的室內恒溫游泳池「森之池 Pool by MORI」之外，位處地下的區內同時設有「沢谷池 Jacuzzi」、「桑之雲霧 Sauna Sauna」及「山蒸林霧 Steamsphere」。而旁邊的「童樂間 Play n Roll」設有多組兒童玩樂設施，部分牆身及地飾面更採用顏色豐富的柔性材質，加上獨立洗手間及育嬰室，貼心設計全面照顧小朋友的需要。 而宴會廳「宴華殿 Director’s House」，內裡的雲石大圓枱可容納16位客人，更配備高級廚房及連接室外「一之烤亨 BBQ Square I」，設宴招待親友，氣派非凡；「本館」更設有多個寫意舒適的休憩工作空間包括「山林聚 Green Lounge」、「議事亭 Private Conference Room」、「事務会所 Co-working Space」，其中「遊部屋 Game Studio」提供音響設備、足球機、電子飛鏢、氣墊球及美式桌球組合。另外同層更設有「樂舍 Chorus」及「林間雀樂 Mah Jong in MORI」，娛樂消閒設施亦已一應俱全。