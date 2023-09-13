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地產
2023-09-13 08:00:00

屯門新盤｜凱和山會所連園林面積逾4.7萬方呎 三大主題區共27項多元設施｜多圖

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屯門新盤｜凱和山會所連園林面積逾4.7萬方呎 三大主題區共27項多元設施

屯門新盤｜凱和山會所連園林面積逾4.7萬方呎 三大主題區共27項多元設施

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」已公布售樓說明書，將於短期內公布首張價單，涉及不少於139伙。發展商為項目住戶打造綠化面積連園林逾4.7萬方呎的會所「Club MORI」，集三大主題區提供27項動靜兼備的多元設施，提供集綠意、海岸及健康的生活空間。

項目綠化面積超過20%

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，「凱和山」以MORI EverGreen綠活概念設計，不但前迎黃金海岸及毗鄰大欖郊野公園，項目綠化面積亦超過20%，內外都可盡享悠然綠意生活。項目會所綠化面積連園林逾4.7萬方呎，以「Japandi」為設計靈感，結合日和裝潢及北歐風格的設計，共分為三大主題區，提供27種多元化運動及消閒設施，任何年齡的家庭成員都可以找到屬於自己的小天地，符合項目擁有多元戶型，適合不同家庭組合的優勢。

屯門新盤｜凱和山會所連園林面積逾4.7萬方呎 三大主題區共27項多元設施

陳健聰(左)表示，「凱和山」會所「Club MORI」綠化面積連園林逾4.7萬方呎。

三大主題區具備多元化運動消閒設施及綠化空間

第一大主題區「本館 MORI HOUSE」，除了備受注目的室內恒溫游泳池「森之池 Pool by MORI」之外，位處地下的區內同時設有「沢谷池 Jacuzzi」、「桑之雲霧 Sauna Sauna」及「山蒸林霧 Steamsphere」。而旁邊的「童樂間 Play n Roll」設有多組兒童玩樂設施，部分牆身及地飾面更採用顏色豐富的柔性材質，加上獨立洗手間及育嬰室，貼心設計全面照顧小朋友的需要。

而宴會廳「宴華殿 Director’s House」，內裡的雲石大圓枱可容納16位客人，更配備高級廚房及連接室外「一之烤亨 BBQ Square I」，設宴招待親友，氣派非凡；「本館」更設有多個寫意舒適的休憩工作空間包括「山林聚 Green Lounge」、「議事亭 Private Conference Room」、「事務会所 Co-working Space」，其中「遊部屋 Game Studio」提供音響設備、足球機、電子飛鏢、氣墊球及美式桌球組合。另外同層更設有「樂舍 Chorus」及「林間雀樂 Mah Jong in MORI」，娛樂消閒設施亦已一應俱全。

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第二大主題區「沛之庭 Vibe Club」，設有獨立的多用途運動館「森主場館 Sport Arena」，特大窗戶為室內引入充足自然光線，住戶可租用籃球場、羽毛球場及乒乓球枱，隨時可跟家人朋友切磋球技。

第三大主題區「躍之庭 Bloom Club」，除各式各樣的健身器材可以鍛鍊身體之外，還包含「動之森 GYMori」、「瑜伽．舞室 Yoga & Dancing」及「VR 動之森 VR GYMori」，當中的健身區結合虛擬實境技術的體感單車訓練、Smart Mirror 提供各類型互動健身實時指導。戶外園林區更備有大草地「森林廣場 Natural Square」，隨時可與親朋好友體驗豪華野餐體驗，「二之烤亭 BBQ Square II」，提供一個家庭或朋友聚會的最佳聚腳點，「手作園圃Farm It」，讓爸爸媽媽及小朋友可以體驗農栽的樂趣。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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