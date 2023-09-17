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地產
2023-09-17 16:48:28

屯門新盤｜凱和山首日收1300票 超額逾8倍 發展商：滿意收票成績

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屯門新盤｜凱和山首日收1300票 超額逾8倍 發展商：滿意收票成績

發展商表示，滿意「凱和山」昨日的參觀人數及收票成績，會待觀察今天(17日)情況之後，決定是否加推單位以應需求。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周四(14)公布首張價單，涉及140伙，周六(16)起接受認購登記，截至昨日晚上8時，首日收約1,300票，超額認購逾8倍。

發展商表示，滿意昨日的參觀人數及收票成績，會待觀察今天(17)情況之後，決定是否加推單位以應需求。

新盤開價｜屯門凱和山首推140伙 呎價9168元起 開放式戶312萬入場

「凱和山」周四(14日)公布首張價單，涉及140伙。(鍾式明攝)

「凱和山」首批單位屬第1座及第5座，戶型包括11伙開放式、44伙一房、74伙兩房，以及11伙三房，實用面積介乎291700方呎。單位定價由381萬至1,004.8萬元，呎價介乎11,181元至15,042元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至824萬元，折實呎價介乎9,168元至12,336元。以定價計，今批單位市值約8.97億元。

入場單位為第52K室，開放式間隔，實用面積291方呎，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。最低呎價單位，為第51G室，實用面積576方呎，兩房梗廚間隔，折實售價528.1萬元，呎價9,168元。至於一房入場單位為第52B室，實用面積370方呎，折實售價366.1萬元，呎價9,895元。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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