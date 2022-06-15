屯門新盤｜多圖！飛揚282方呎一房示位 設小型吧枱慳位又夠CHILL

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第一期計劃本周內公布首張價單，將不少於80伙，涵蓋一房至三房。發展商今日(15日)率先開放一個一房開放式廚房經改動示範單位予傳媒參觀，以第1座18樓J單位為藍本，實用面積282方呎。(攝影：陳奕釗)

單位樓高3.15米，具充足的空間感，設計概念屬「輕奢山系風格」，由於項目面向大自然，整個經改動示範單位設計以淺啡色為基調，以天然雲石及金屬材質互相配搭，營造年輕和奢華的感覺外，又能盡顯大自然帶來的舒態。

開放式廚房延伸出二人餐枱，猶如「小型吧枱」別具特色，亦減省擺放餐枱地方，騰出更多活動空間，並增加備餐空間；而雪櫃設於近門口位置，廚房位置配備電磁爐、洗衣乾衣機及玻璃鏡面的抽油煙機。

單位客飯廳、開放式廚房連玄關長約18方呎，方正實用。雖然單位不設露台，但設有大玻璃窗，採光度高，該單位可享大欖郊野公園景觀。

客飯廳與睡房間隔以金屬特色條子牆身貫通，配搭客廳以抽象山形圖案作構思的壁燈，視覺效果豐富。睡房設有開放式衣櫃，方便住戶收納衣物；床頭及衣櫃位置以發光山紋圖案捫布牆身貫通。地台延續客飯廳的天然雲石鋪砌，更能增加空間的一體性，並配合大幅玻璃觀景窗設計，與客飯廳一樣可享翠綠景致。

浴室方面，洗手盆採坐地式設計，牆身主要以黃白色天然雲石配以香檳金鏡及金屬制紙皮石舖砌，牆身設多塊鏡面，取代傳統瓷磚設計，方便住戶出門前整理儀容。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。