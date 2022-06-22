屯門新盤｜多圖！飛揚483方呎兩房示位空間感充足 鞋櫃位都有預留

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期將於本周六(25日)首輪發售138伙，本周五(24日)下午3時截收認購登記。長江實業高級營業經理楊桂玲表示，今日(22日)開放全新兩房標準示範單位予傳媒參觀，以第2座8樓A單位為藍本，實用面積483方呎，兩房間隔。此單位亦包括在首輪銷售內，折實售價約696.07萬元，折實呎價14,411元。

加推單位料有約 3% 至 5% 提價空間

飛揚將於本周六進行首輪發售138伙，單位折實售價由437.2萬至1,043.2萬元，折實呎價介乎13,720元至17,495元，折實平均呎價15,354元。被問及加推安排，楊桂玲指需視乎首輪銷售情況，預計加推單位會有約3%至5%的提價空間，另透露項目特色戶計劃以招標形式推售。

是次開放的示範單位，樓層高度達3.15米，空間感充足，由於項目所有單位不設露台，盡用室內所有空間。客飯廳闊9方呎，特別預留空位讓住戶放置鞋櫃，設有大幅玻璃觀景窗，可享內園景及泳池景致。主人睡房及睡房開則方正實用，其中主人睡房預留長約6呎8吋衣櫃位，方便住戶分類收納衣物，設有大玻璃窗採光度極高，並同享泳池及內園景致。

單位採獨立廚房設計，設L型工作枱，有足夠的備餐空間，採用全系列德國知名家電品牌西門子Siemens雪櫃、電磁爐、煤氣煮食爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機及抽油煙機，住戶可享受明火煮食的樂趣。至於浴室設有獨立窗戶，有助通風排走濕氣，亦採用多個歐洲知名品牌用具。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。