屯門新盤｜多圖！NOVO LAND兩房連家具示位 大玩北歐風格

屯門區最大型私人住宅發展項目、新鴻基地產(016)旗下NOVO LAND第1A期已上載售樓說明書，最快下周初公布首張價單，項目即日開放示範單位予傳媒參觀，當中包括Elverum第2座28樓N單位之添家具示範單位，屬兩房間隔，實用面積471方呎，以「北歐式幸福生活」為設計主題。(攝影：蘇文傑)

單位樓層與樓層之間最高達3.15米，採用雙層中空低幅射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆設計，保持室內恆溫舒適，而單位內客飯廳及各房間亦已安裝妥各式窗簾，貼心實用。

大門採用配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括密碼鍵盤、3D 指紋感應、藍牙及 RFID 拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，亦可隨時隨地為特定訪客設立一次性離線密碼。

全屋布置以鮮艷奪目的黃色及淡雅灰色為主調，襯以大量深淺不一的木質家具，以及多款具藝術感的配飾擺設。玄關位置擺放彎曲高身貯物櫃，另一端的牆身鋪砌原木條特色牆，活動性木條可拉下掛上日常用品，如帽子及雨傘。

長形客飯廳長約5.21米，寬約2.45米，空間感十足。客飯廳天花採用弧形設計，配襯以色調淡雅的淺灰色雲石鋪砌地板，一旁備有偌大的落地玻璃趟門連接露台，引入自然光線，令單位更見明亮。以餐桌劃分客廳及飯廳區域，客廳擺放一張淡灰色布藝沙發，配上不同材質及風格的抱枕及黃灰色曲紋絨毛地毯。梳化背後牆身採用鏡面設計，綴以淺色石紋裝飾。客廳的另一端放置精緻桃木色地櫃，擺放藝術畫作及書籍，牆身砌上藍綠色凹凸特色牆，延伸至飯廳空間，配襯不規則黑色亮面層架。飯廳以金屬透明吊燈點綴，並放置四人淡灰色雲石長形餐桌及同色系淡灰色餐椅。

單位採開放式廚房設計，L形工作檯面以淺灰色雲石打造，配上多組木紋及透明玻璃廚櫃，互相映襯，並設有一系列家電，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機、電磁爐及雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機，讓住戶享受入廚的樂趣，更設置TP-LINK路由器、光纖及CAT-6網路線，客廳及房間亦配置入牆式Wi-Fi 6無線上網系統。另設LifeSmart智慧中心，預設智能家居平台，可配合住戶所購買及安裝之智能家居產品，輕鬆聯控各種家居設備。