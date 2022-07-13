屯門新盤｜多圖！NOVO LAND設40萬方呎會所 提供88項設施

屯門區最大型私人住宅發展項目、新鴻基地產(016)旗下NOVO LAND第1A期昨日介紹戶型分布後，新地代理總經理陳漢麟表示，將於24小時內上載售樓說明書及公開示範單位。今日向傳媒介紹項目度假式園林住客會所「NOVO Resorts」，包括Poolside Club、Garden Club及Skywalk三個部分組成，會所連公用花園及遊樂地方總面積約 40萬方呎，提供88項設施，為住戶打造北歐式幸福健康生活。(攝影：蘇文傑)

近 3.2 萬方呎水上遊樂設施 區內最大型

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅稱，「NOVO Resorts」提供包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、五大北歐式主題園林、備有101件藝術品的藝術長廊、兩個面積合共約6,600方呎的健身室、約6,600方呎的運動場館、逾2.2萬方呎的青年及童樂空間及兩大獨立Party House。

近3.2萬方呎的六大水上遊樂設施，包括長達50米的極光幻彩池、25米室內恆溫極光星池、20米漾溢體驗池、閃耀按摩池及專為兒童而設的戶外大型嬉水池樂動水世界和漾溢探索池，打造區內大型水樂國度。

五大主題園林，特意搜羅百種草樹花卉，共種植超過300棵綠樹，合共超過12萬棵植物。其中北歐大庭園面積廣約1萬方呎，更毗連兩間度假大屋及綠茵劇場，可作舉辦草原婚禮及生日會之用。

兩個面積合共約6,600方呎的健身室，動力健身館屬24小時全天候供住戶使用，偌大玻璃配上TRX設施，讓住戶可一邊進行重力訓練，一邊飽覽池畔景致；而酷動健身館面積偌大，配備空中瑜伽及舞蹈空間等潮流設備；兩個健身館共提供108件健身器材。