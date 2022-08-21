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地產
2022-08-21 11:43:39

屯門新盤｜(多圖)NOVO LAND 1B期次輪推383伙 最平341.8萬 暫沽約150伙 (持續更新)

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NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，售樓處現場人頭湧湧。(蘇文傑攝)

NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，售樓處現場人頭湧湧。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)旗下屯門新盤NOVO LAND1B期，上周首輪銷售188伙，僅約3小時便沽清價單發售的180伙。發展商見向市場反應熱烈及向隅客眾多，旋即加推400伙應市，折實售價341.8萬元起，並於今日(21)次輪開賣383伙。今日一早，NOVO LAND售樓處已迫滿準買家，截止今日上午約11時，約有近50伙A組買家揀選，現場亦擠滿B組買家輪候揀樓，場面相當熱鬧。

‧截至約12時，項目暫沽約105伙。

‧現場消息指，截至12時半，暫時有約150個單位被揀選。

 

中原陳永傑相信今日NOVO LAND 1B期次輪銷售，將一如以往般全數沽清。 NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，售樓處現場人頭湧湧。(蘇文傑攝) NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，售樓處現場人頭湧湧。(蘇文傑攝) NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，售樓處現場人頭湧湧。(蘇文傑攝) NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，當中不乏向隅客，年青客人亦不少。(蘇文傑攝) NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，當中不乏向隅客，年青客人亦不少。(蘇文傑攝) NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙，當中不乏向隅客。(蘇文傑攝) NOVO LAND第1B期今日進行次輪銷售383伙。(蘇文傑攝)

中原陳永傑：向隅客佔八成 大手客斥千萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過往NOVO LAND多次價單推售皆即日沽清，相信今日亦不例外。買家中有八成為項目向隅客，以年青人為主，亦佔八成，該行亦錄得一組大手客斥資約1,000萬元，購入兩伙兩房單位，而計及今日，該項目兩期本月暫售出逾1,000伙。他續稱，若今日NOVO LAND1B期次輪推售全數沽清，8月份一手成交達1,800宗，較上月同期多2.5倍，反映發展商低市價推盤策略奏效，二手業主只好減價應對，而二手樓價繼續回調。

NOVO LAND第1B期共3座涉800伙

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙。項目自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。其中第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由2201,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。項目預計入伙日期為2023630日，樓花期長約11個月。

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