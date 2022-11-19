屯門新盤｜帝御．星濤817方呎三房連設計裝修示位 呈現極簡生活感

由香港小輪(050)和帝國集團發展、恒基地產(012)負責銷售的屯門帝御．星濤，位處項目最前端位置，前迎黃金泳灘及沿海岸線多個海灣。項目特意請來Majestic Design Ltd.(皇室設計)團隊設計單位，其中一個屬整個「帝御」系列中獨有、全數朝海座向的三房一套房連儲物室戶型「星濤雅御」，單位為第1座9樓單位02，實用面積817方呎。

以「 THE HOLIDAY HOME 」設計概念作為開端

單位以「THE HOLIDAY HOME」設計概念作為開端，將空間分割成不同功能，包括山上活動儲物房、兒童房、書房及主人房。

客廳利用原木餐桌及特色竹籐吊燈打造假日風情。室內以特色牆打造層次感，分開不同區域，猶如給住戶一個放鬆的度假屋。整體以簡約、素淨的原則，使用的元素較為單純，但亦因此呈現出樸實、舒服的極簡生活感。此外，單位當中運用大量木元素，亦以較常見直、橫線條的俐落設計，而家具軟裝部分則也是以線條簡約、不繁複的款式為主，使整體看起來更一體。

單位間隔四正實用，配合層與層之間高度達約3.3米，寬裕的空間亦為設計師帶來更大的發揮機會。客飯廳以米色、奶白色及原木色為主，色調柔和舒適；單位的其中一個房間預留為書房，備有簡潔的實木書枱及書架；兒童房設有倘大的玻璃窗，令整個空間開闊明亮；主人房附設浴室，並相連工作平台，空間寬敞方正，特設三邊落床，更特別預留大量收納空間。