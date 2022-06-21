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2022-06-21 17:40:38

屯門新盤｜飛揚再加推 折實價431萬起 周六首輪開售138伙

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屯門新盤｜飛揚再加推 折實價431萬起 周六首輪開售138伙

屯門新盤｜飛揚再加推 折實價431萬起 周六首輪開售138伙

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期今日(21)加推第3號價單，涉48伙，以120天即供優惠計，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由431.5萬元起，折實平均呎價16,129元，較2號價單的15,418元，高4.6%；與上周五(17)首張價單的15,050元相比，高7.2%；同時落實於本周六(25)首輪發售138伙。

飛揚第1期至今推出3張價單，共190伙。長實高級營業經理楊桂玲表示，全屬原價加推，預告日後加推單位將有提價空間，惟幅度需與合作夥伴商討。

首度推出第1C室一房

楊桂玲指，是次加推單位實用面積由263722方呎，包括42伙一房及6伙三房，折實售價由431.5萬至1,043.2萬元，折實呎價介乎14,17617,494元，折實平均呎價16,129元。入場單位為第21H室，實用面積266方呎，折實售價431.5萬元，折實呎價16,223元。她續指，是次首度推出第1C室一房單位，向南園景及高層可享海景，涉12伙，折實售價由454.84萬至475.24萬元。

至於該盤將於本周六進行首輪發售138伙，早上10點於紅磡置富都會進行，採用即場抽籤方式，本周五下午3時截收認購登記。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及420層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263722方呎，預計入伙日期為2024331日，樓花期長約21個月。

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