屯門新盤｜飛揚加推48伙 一房折實價393萬起

一手焦點落在新界區，由本地兩大龍頭發展商、長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第一期新加推第5號價單，涉48伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價393萬元起，折實呎價11,996元起，兩者屬項目開盤至今最平單位，亦為今年最平呎價全新盤。

新價單折實平均呎價13,495元，較6月底公布的第4號價單的15,025元，低約10%。長實高級營業經理楊桂玲表示，是次首度推出向山景單位，與合作伙伴新地均同意，有別於之前推出向海景單位，故價錢有所調整。今批新加推單位集中位處第1座向山景單位，包括30伙一房及18伙兩房，以定價計市值約2.72億元。

兩房折實呎價 11996 元

48伙折實售價由393萬至629萬元，折實呎價介乎11,996元至14,830元。最低售價單位為第1座1樓F室，一房間隔，實用面積281方呎，折實售價393萬元，折實呎價13,986元。最低呎價為第1座1樓K室，實用面積482方呎，兩房梗廚間隔，折實售價578.2萬元，折實呎價11,996元。

楊桂玲指，最快日內上載第三輪銷售安排，預計本周五(5日)開售，將以先到先得形式發售，另有部分單位採招標形式推售。對於下半年樓市方面，她說，市場多盤齊推有助帶動市場氣氛，預期市場交投會愈來愈旺，近期發展商均以貼市價推盤，採取「先求量後求價」，估計下半年樓市可平穩發展，料樓價有約5%上落波幅。

楊桂玲補充，飛揚第一期至今累售123伙，套現約7.38億元，平均成交呎價15,995元，當中約75%買家使用建築期付款計劃。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約20個月。