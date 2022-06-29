屯門新盤｜飛揚夥中原推抗加息按揭優惠 吸上車客

長實(1113)與新地(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期，將於本周六(7月2日)推售80伙，本周五(7月1日)下午5時截止接受認購登記。在項目開售前夕，發展商特別夥拍中原按揭推出一個「抗加息及慳息Plan」，全期按息低至H+1.3%，兼享按揭存款相連之高存息戶口，存息與按息一致，而高存息達H+1.3%，以便買家在加息周期以高存息收入抵銷按息支出；計劃更提供特高現金回贈高達貸款額之1.65%，按揭數高達九成，按揭年期則長達30年，以助買家入市。

以存息收入抵銷按息 中原按揭董事總經理王美鳳小姐表示，當按息上升，高存息亦會同步上升，客人可將日常儲蓄及備用資金存入按揭相連的高存息戶口，以存息收入抗加息。她續稱，以500萬元貸款額、還款期30年為例，假設在提取貸款日起存入資金30萬元及每月存入儲蓄4,000元於高存息戶口，計及高存息回報抵銷按息支出後，全期按揭利息可節省達27%，實際淨按息等同由現時2.18%降至約1.63%，抗加息及慳息效果顯著。