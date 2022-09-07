屯門新盤｜飛揚夥中原推置業及按揭優惠 首年定息2.75厘

中原地產表示，為配合由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期最新銷售部署，特意向該盤買家提供全新置業優惠，以及「抗加息按揭存款相連雙優惠」。

置業禮遇總值 2 萬

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至本月14日期間，凡透過中原地產成功購入項目單位之首5名買家，即可獲贈「飛揚中秋團圓入伙宴」置業禮遇，每個價值4,000元，名額共5個，總值2萬元。

此外，中原按揭董事總經理王美鳳稱，中原按揭將為項目買家提供全新抗加息按揭存款相連雙優惠，其中選擇一「低息高回贈按揭」，全期按息低至H加1.3厘，封頂上限低至2.5厘，屬巿面最優惠的按息水平，現金回贈高達1.8%。另選擇二「置抵定息按揭」計劃首年定息2.75厘，其後低至H加1.3厘(設封頂息率P減2.25厘)，並享有高達貸款額1.6%之現金回贈。上述「置抵定息按揭優惠」封頂息率低至P減2.25厘(P現為5厘)計算，並須於今年12月15日或之前提取貸款。兩個按揭計劃按揭成數高達八成，年期長達30年，且享按揭存款相連之高存息戶，存息與按息一致。

王美鳳續稱，本港一向以浮息按揭為主流，主要是最優惠利率(Prime Rate)及銀行同業拆息(HIBOR Rate)為基準的樓按產品，若進入加息周期，浮息跟隨上調，供樓人士之每月還款額及利息支出均會隨之增加。定息按揭計劃的優勢在於定息期內可鎖定按息，即使未來息率回升，定息期內之供樓金額亦不會增加失預算。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約19個月。