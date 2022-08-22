屯門新盤｜飛揚新增付款方法吸客 最高獲25萬元回贈

新盤混戰白熱化，有發展商增優惠吸客。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期公布最新付款計劃，買家最高可獲25萬元回贈。

長實高級營業經理楊桂玲表示，全新「120 PLUS」付款計劃中一房及兩房15%、三房17%的折扣優惠維持不變；買家在120天內成交，可享「供款利息津貼回贈」優惠，一房可獲10萬元、兩房可獲15萬元及三房可獲25萬元，直接作為支付部分成交金額餘款之用。

此外，買家亦可行使延遲付清成交金額權利，於簽署臨時買賣合約後的105天內加付樓價5%訂金，餘下90%樓價於發出收樓通知後的14天內繳付，同時行使上述權利買家亦可獲「租金津貼回贈」優惠，一房、兩房、三房的金額分別為8萬元、12萬元、20萬元，直接作為支付部分成交金額餘款之用。

適用於首4張價單 周五起生效

楊桂玲指，以上付款計劃適用於項目第1號至4號價單，大部分為向南海景戶，將於本周五(26日)起生效，涉約116伙，當中有56伙已公布銷售安排。她續指，相信計劃有助方便買家財務安排更靈活自主，尤其項目吸引不少年輕買家。對於市場預計本港最快下月加息，楊桂玲說，加息消息已醞釀多時，雖然有部分買家的確會較為謹慎，但認為現時入市的買家對利息走向已心中有數，對市場購買力的影響不大。

楊桂玲補充，該盤至今累售191伙，套現約10.7億元。另外，中秋佳節即將來臨，發展商特別安排本周參觀飛揚示範單位的客人，將可獲贈精美禮品一份，有曲奇、咖啡、花茶等。