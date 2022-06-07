屯門新盤｜飛揚第一期單位戶型布局曝光！部署月內推售

本月新盤浪接浪應市，由本地兩大龍頭發展商、長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路大欖段項目飛揚第一期部署本周內上載售樓說明書，短期內開放示範單位，爭取月內推售。

布局呈繡球花形 大部分單位可享園景

長實高級營業經理楊桂玲介紹項目設計布局，採雙園林設計，大部分單位皆可享有園景，而高層向南單位更可望黃金泳灘及遊艇會一帶海景。她形容項目整體布局呈繡球花形，並將其花語「希望、團聚、美滿」作為向買家們的祝福。

一房佔 240 伙 將設 5 個示範單位

飛揚第一期為第1座及第2座，涉400伙，涵蓋一房至三房；主打一房開放式廚房單位，實用面積263至284伙，佔240伙，分別位處第1座及第2座的C、D、F、G、H及J室；兩房開放式廚房單位提供20伙，實用面積469方呎，僅位處第1座E室；兩房梗廚單位共100伙，實用面積462至483方呎，位處第1座B及K室，及第2座A、B及K室；三房套連儲物房單位佔40伙，實用面積712至722方呎，位處第1座A室及第2座E室。

楊桂玲稱，今日(7日)正式委托代理為飛揚第一期進行宣傳，部署本周內上載樓書，示範單位準備工作已達最後階段，將提供一房至三房合共5個示範單位予客人參觀，爭取本月內開售。她透露，正與合作夥伴商討單位定價，會參考屯門區新盤及近日市場熱賣的一手項目。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。