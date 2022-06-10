屯門新盤｜飛揚第一期樓書曝光 最細263方呎起

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第一期最新上載售樓說明書，提供400伙。長實高級營業經理楊桂玲昨日(9日)表示，項目最快下周公布首張價單，將不少於80伙，期望涵蓋一房至三房單位，惟她指全盤僅提供40伙的三房戶料限量推出。

一層涉 10 伙 B 室廚房門設計特別

據樓書顯示，項目由2座住宅大樓組成，一層涉10伙，共用兩部升降機。單位面積由263至722方呎，其中最細面積為第2座地下至22樓F室，一房間隔，實用面積263方呎，採開放式廚房設計；最大面積為第2座地下至22樓E室，實用面積722方呎，屬三房套及儲物室間隔。值得一提，第1座及第2座的B室，廚房大門設計特別往外方向打開。

至於第1座地下F、G、H、J及K室，分別附設90、127、117、114及202方呎前庭；22樓連天台單位，天台面積介乎186至603方呎。而第2座地下F及G室，分別附117方呎及125方呎平台；而H、J及K室則分別附設137、93及220方呎前庭。22樓連天台單位，天台面積介乎186至647方呎。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。