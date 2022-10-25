屯門新盤｜飛揚第1期加推43伙 一房最平435萬 周六開售80伙

《施政報告》公布後，發展商推盤態度轉為積極。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期今日(25日)加推第7號價單，涉43伙。若選用「120 PLUS」付款計劃，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由435.9萬元起。同時上載新一份銷售安排，將於本周六(29日)開售80伙，當中價單推售70伙，另有10伙天台特色戶進行招標。

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，是次屬原價加推，將於24小時內上載銷售安排，預計最快本周內展開新一輪銷售。是次新加推43伙，包括19伙一房、19伙三房、4伙一房地下連特色前庭戶，以及1伙兩房地下連特色前庭戶。今批單位實用面積介乎266至712方呎，價單定價由512.8萬至1,225.9萬元，呎價介乎15,527元至20,117元。折實售價由435.9萬至1,017.5萬元，折實呎價介乎12,888元至 17,099元。

最低售價為第1座地下D室，實用面積282方呎，一房間隔，向南，折實售價435.9萬元，呎價15,456元。最低呎價為第1座地下的A室，實用面積712方呎，三房間隔，向南，折實售價為約917.6萬元，呎價12,888元。楊桂玲稱，今批屬全盤最後一批標準單位，大部分三房單位的折實售價均為1,000萬元以下，料可吸引換樓客。項目迄今累售220伙，套現逾12億元。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約17個月。