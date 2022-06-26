屯門新盤｜飛揚第1期加推52伙 折實最平483萬

新界區新盤積極推貨應市，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期昨日(25日)首輪銷售138伙，即日沽出近七成單位，發展商隨即今日(26日)加推第4號價單，涉52伙，以120天即供優惠計，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由483.2萬元起，折實平均呎價15,025元。

長實高級營業經理楊桂玲表示，今批52伙實用面積由283至483方呎，價單定價由568.5萬至859.9萬元，呎價介乎16,673元至20,516元，平均呎價17,676元；折實售價則由483.2萬至730.9萬元，折實呎價介乎14,173元至17,438元。

最低售價單位為第1座15樓C室，實用面積283方呎，一房間隔，折實售價483.2萬元，折實呎價17,075元。

首輪銷售即日沽 91 伙

楊桂玲稱，飛揚第1期昨日進行首輪銷售，在首90分鐘已售出逾80伙，涵蓋一房至三房單位，以向南及園景單位較為受歡迎。據成交紀錄冊顯示，項目昨日售出91伙，佔可供發售單位的約66%。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。