熱門搜尋:
C觀點 回歸25周年 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
地產
2022-06-28 17:11:11

屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬

分享：
屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬

屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬

一手市場本周末繼續有大型新盤開賣，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期今日(28)公布次輪銷售安排，將於本周六(72)推售80伙，當中72伙以抽籤形式發售，8伙則採招標形式推售，將於本周五(71)下午5時截止接受認購登記。

長實高級營業經理楊桂玲表示，以抽籤形式發售的72伙，以120天即供優惠計，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由434.9萬至1,027.6萬元，折實呎價介乎13,857元至17,438元，折實平均呎價15,211元。

至於同日推出的8伙招標單位，屬連天台特色單位，分布於第2座的22ABCDEGJK室，其中22E室實用面積722方呎，連647方呎天台。楊桂玲稱，有信心特色戶可創項目新高價。

飛揚第1期上周六(25)首輪銷售138伙，截至昨晚累售101伙，套現約5.95億元，當中來自新界區買家佔約70%，餘下約30%屬九龍及港島區買家。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及420層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263722方呎，預計入伙日期為2024331日，樓花期長約21個月。

屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬 屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬 屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受