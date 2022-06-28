屯門新盤｜飛揚第1期周六次輪賣80伙 折實入場價434萬

一手市場本周末繼續有大型新盤開賣，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期今日(28日)公布次輪銷售安排，將於本周六(7月2日)推售80伙，當中72伙以抽籤形式發售，8伙則採招標形式推售，將於本周五(7月1日)下午5時截止接受認購登記。

長實高級營業經理楊桂玲表示，以抽籤形式發售的72伙，以120天即供優惠計，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由434.9萬至1,027.6萬元，折實呎價介乎13,857元至17,438元，折實平均呎價15,211元。

至於同日推出的8伙招標單位，屬連天台特色單位，分布於第2座的22樓A、B、C、D、E、G、J及K室，其中22樓E室實用面積722方呎，連647方呎天台。楊桂玲稱，有信心特色戶可創項目新高價。

飛揚第1期上周六(25日)首輪銷售138伙，截至昨晚累售101伙，套現約5.95億元，當中來自新界區買家佔約70%，餘下約30%屬九龍及港島區買家。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。