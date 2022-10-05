屯門新盤｜飛揚第1期擬月內推海景戶應市 夥利嘉閣推按揭及置業優惠

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期，自今年6月推售迄今售出218伙，套現約12億元。長實高級營業經理楊桂玲表示，售出單位中約90%屬一房及兩房，現時項目1座D室的海景一房戶及部分海景三房單位待售，部署最快月內以價單形式推出，另項目第2期有機會今年底登場。

該盤夥拍利嘉閣地產推出按揭及置業優惠，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣稱，是次利嘉閣為飛揚提供兩種靈活按揭選項，當中「筍到飛起H按」計劃息率為為銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率為最優惠利率(P為5.125厘)減2.5厘，即實際息率低至2.625厘，兼有特高現金回贈高達2%。至於「置淡定」定息計劃，首2年按息為2.75厘，其後以H加1.3厘(封頂息率為P減2.25厘)，並享有貸款額最高1.65%現金回贈。上述兩個按揭計劃，最高貸款額均為樓價九成，按揭年期最長30年。

利嘉閣地產高級首席營業董事蔡榮增指，該行為飛揚買家送出重量級旅遊優惠，由今日(5日)起至本月31日，首3名透過該行購入飛揚單位之買家，即可獲贈豪華雙人日本旅遊套票，優惠總值17萬元。

利嘉閣地產董事陳大偉說，飛揚坐落於「北部都會區」的門廊位置，設有多條跨境通道連接粵港澳大灣區。項目近九成單位都是年輕上車族群最愛的一房或兩房間隔，若以建築期付款計，大部分單位折實價均低於800萬元，可承造八成至九成按揭，買家可以輕鬆應付。