屯門新盤｜飛揚第1期「筍到飛起價」首推80伙 折實437萬入場

美國最新加息0.75厘後首個開價的全新盤、由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期今日(17日)公布首張價單，涉80伙，發展商提供3種付款辦法，以120天即供優惠為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由437.2萬元起，折實平均呎價15,050元，屬今年全新盤首批價單中最平。

趙國雄：加息對買家入市意欲影響不大

長實執行董事趙國雄形容飛揚第1期首批定價為「筍到飛起價」，因首批單位定價與市價相比存有折讓，並數次強調就著「財爺PLAN」策劃價單。他透露，同系黃竹坑港島南岸第3期項目及油塘項目均正申請預售樓花同意書。

被問及美國加息後對本港樓市的看法，他指出香港整體樓價仍然穩定，買家對加息已屬預期之內，加上香港銀行有提供壓力測試，對買家供樓能力有一定保證，而「香港市民都想擁有自己居所」，相信對買家入市意欲影響不大。

長實高級營業經理楊桂玲稱，今批80伙包括37伙一房、37伙兩房及6伙三房，實用面積由283至722方呎，價單售價由514.3萬至1,203.8萬元，呎價介乎16,141元至20,127元；以120天即供優惠為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，單位折實售價由437.2萬至999.2萬元，折實呎價13,446元至17,110元。

入場單位為第2座1樓J室，實用面積284方呎，一房間隔，折實售價437.2萬元，折實呎價15,394元。至於呎價最低單位為第2座地下E室，實用面積722方呎，三房間隔，折實呎價13,446元，折實售價970.8萬元。

設3 種付款辦法 明日開放示位及收票

發展商是次提供3種付款辦法，「120天優惠即供」一房及兩房總折扣達15%，而三房總折扣達17%；「飛揚360天」即360天付款計劃，一房及兩房總折扣達14%，而三房總折扣達16%；「置易Plan」彈性建築期付款計劃，一房及兩房總折扣為12%，三房則為14%，買家若提早付清餘款，將可享2%現金回贈優惠。

楊桂玲透露，飛揚第1期位於港景匯商場的示範單位將於明日(18日)12時起對外開放，並同步接受認購登記，爭取下周開售。她說，項目首批以建築期付款辦法計，全數單位售價低於1,000萬元，認為項目開價具競爭力，故對銷情有信心。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第一期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為2024年3月31日，樓花期長約21個月。