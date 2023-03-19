屯門新盤｜飛揚第2期先後原價加推共204伙 折實價313萬起

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期上周四(16日)以「深水炸彈價」推出首批88伙後，市場反應熱烈，昨日首度開放示範單位予公眾參觀，單日吸引逾3,000人睇樓。發展商乘勢於周末兩日(18及19日)合共加推204伙應市。

2 號價單涉 95 伙 折實均呎 12647 元

發展商先於昨日(18日)原價加推第2號價單，涉95伙，包括40伙一房、42伙兩房及13伙三房，實用面積介乎266至722方呎。價單定價由368.4萬至1,118.5萬元，呎價介乎13,000元至16,891元。以90天即供付款計劃一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，單位折實售價由313.1萬至928.4萬元，折實呎價11,049至14,357元，折實平均呎價12,647元。入場單位為第5座地下J室，實用面積282方呎，一房間隔，折實售價313.1萬元，呎價11,104元。