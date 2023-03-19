屯門新盤｜飛揚第2期先後原價加推共204伙 折實價313萬起

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期上周四(16日)以「深水炸彈價」推出首批88伙後，市場反應熱烈，昨日首度開放示範單位予公眾參觀，單日吸引逾3,000人睇樓。發展商乘勢於周末兩日(18及19日)合共加推204伙應市。
2號價單涉95伙 折實均呎12647元
發展商先於昨日(18日)原價加推第2號價單，涉95伙，包括40伙一房、42伙兩房及13伙三房，實用面積介乎266至722方呎。價單定價由368.4萬至1,118.5萬元，呎價介乎13,000元至16,891元。以90天即供付款計劃一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，單位折實售價由313.1萬至928.4萬元，折實呎價11,049至14,357元，折實平均呎價12,647元。入場單位為第5座地下J室，實用面積282方呎，一房間隔，折實售價313.1萬元，呎價11,104元。
最快周末展開首輪銷售
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，今日再加推第3號價單，涉109伙，當中更首度推出9伙地下連平台花園特色戶。今批單位包括74伙一房、20伙兩房及15伙三房，實用面積介乎263至722方呎。價單定價由372.4萬至1,101.1萬元，呎價介乎13,227 元至16,684元；單位折實售價則由316.5萬至913.9萬元，折實呎價介乎11,244元至14,181元，折實平均呎價12,977元。入場單位為第5座地下H室，實用面積266方呎，一房間隔，折實售價316.5萬元，呎價11,900元。
楊桂玲指，飛揚第2期現已推出3張價單，合共292伙，佔今期單位總數400伙約73%，有機會於本周初加推餘下單位，以及公布首輪銷售安排，有機會於周末全數推售400伙。
趙國雄：項目定價是普遍市場可接受
長實執行董事趙國雄及長實營業部首席經理郭子威今日一同現身飛揚位於尖沙咀的售樓處，趙國雄稱，中港恢復全面通關後，整體樓市氣氛好轉，買家都踴躍入市，正如集團主席李澤鉅所言發展商會承擔社會責任，興建優質項目予買家，而今次項目定價是普遍市場可以接受，市場反應相當理想。
郭子威表示，用家與投資客比例各佔約一半，當中不少屬分支家庭、年輕首置客，亦有屬屯門、荃灣區的換樓客，認為項目入場門檻低，不少到場的睇樓客都「容易計數」作決定。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。