屯門新盤｜飛揚第2期加推最後108伙 折實均呎12997元 周六首輪賣全盤400伙

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期今日(21日)加推第4號價單，涉最後108伙，包括20伙連天台特色戶。以90天即供付款計劃一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價329萬元起，折實平均呎價12,997元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，新加推單位以定價計算總值6.4億元，包括55伙一房、46伙兩房及7伙三房，價單定價由387萬至1,248.6萬元，呎價介乎13,582元至18,568元；單位折實售價則由329萬至1,036.3萬元，折實呎價介乎11,545元至15,782元。
入場單位為第3座1樓F室，實用面積263方呎，一房間隔，折實售價329萬元，呎價12,510元。最低呎價為第3座地下A室，實用面積483方呎，兩房間隔，折實售價557.6萬元，呎價11,545元。
此外，楊桂玲特別介紹第5座22樓F室，屬頂層特色戶，實用面積485方呎，連447方呎天台，兩房間隔，坐向東南面，享欣澳海景，折實售價739.16萬元，呎價15,241元。
周五截票 三房買家可優先揀樓
該盤同日上載首輪銷售安排，將於本周六(25日)盡推全盤400伙發售。長實營業部首席經理郭子威稱，首輪將於本周五(24日)下午3時截票，買家須於周六早上9時30分到紅磡置富都會開始報到，即場進行抽籤，而三房買家可獲優先揀樓，最多認購4伙；其他買家須最少認購1伙，最多認購4伙。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。