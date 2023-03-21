屯門新盤｜飛揚第2期加推最後108伙 折實均呎12997元 周六首輪賣全盤400伙

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期今日(21日)加推第4號價單，涉最後108伙，包括20伙連天台特色戶。以90天即供付款計劃一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價329萬元起，折實平均呎價12,997元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，新加推單位以定價計算總值6.4億元，包括55伙一房、46伙兩房及7伙三房，價單定價由387萬至1,248.6萬元，呎價介乎13,582元至18,568元；單位折實售價則由329萬至1,036.3萬元，折實呎價介乎11,545元至15,782元。