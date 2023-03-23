屯門新盤｜飛揚第2期夥中原推置業及按揭優惠 買家可獲1年租務管理服務

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期落實本周六(25日)盡推全盤400伙首輪發售，長實集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，對項目現時收票反應感到滿意，當中投資者佔比增多，佔整體票數約30%至40%，主要原因與來自九龍及港島區的客人增多。
美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，不過本港主要銀行未有跟隨，楊桂玲認為對買家如派「定心丸」，反映息口接近見頂，準買家亦「心中有數」，相對可以安心入市，亦有助帶動市場成交量，而樓價走勢方面，估計大幅上升機會不大，料有約10%的上落波幅。
中原地產特意為飛揚第2期推出置業禮遇，於項目開售首天，經中原地產購入該盤一房或兩房單位、並於入伙後經由中原地產租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供1年免費租務管理服務，優惠總值高達57,600元。名額有限，送完即止。
租金回報可達3厘
中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩指，飛揚第2期以一房及兩房主導，租、售潛力優厚，加上價錢相當具競爭力，因此除了吸引剛需買家外，亦吸引投資者入市。他預計，項目一房單位租金每月約9,000元至11,000元，兩房單位月租約16,000元起，料租金回報可達3厘。
「租賃管理服務」可方便持有物業收租的業主，特別方便手持多於一個物業的長線投資者。中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內一切事宜，如收租續租、水電煤申請、繳費及保養，以及單位各項維修等，免卻業主收租以及繳交各項家居費用之煩惱，省時又便利，此服務一直受到業主及投資者歡迎，輕鬆享受租金回報。
陳永傑：料樓價上半年累升11%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表稱，本月新盤百花齊放，樓市進一步升溫，一手市場暫錄逾1,360宗成交，創7個月新高。美國聯儲局剛加息0.25厘，符合市場預期，香港銀行亦不跟隨加息，對本港樓市屬喜訊，料可刺激本周六(25日)新盤銷情，估計單日一手成交可逾600宗，創去年8月以來7個月單日成交新高。樓價將繼續維持升浪，料第二季升5%，上半年累升約11%。
王美鳳：飛揚客戶享高成數低息按揭優惠
中原按揭董事總經理王美鳳宣布，為飛揚第2期買家推出全新高成數低息按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘，以封頂息率計之實際按息現為3.375厘，屬巿面最優惠的按息水平，設有特高現金回贈高達2.3%，按揭成數高達九成，客戶可以低至一成首期置業上會，還款期長達30年，客戶並享有高存息戶口，存息與按息一致。
與此同時，中原按揭亦為飛揚第2期客戶提供按揭專家諮詢服務，只要WhatsaApp到9228 2138，中原按揭專業顧問隨時提供細心分析及專業評估，按買家財務狀況量身選出合適按揭計劃，並轉介至相關銀行申請是次按揭優惠，費用全免。
港加息幅度大大低於美息
對於息口方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率於5.625厘不變，為市場帶來好消息，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息將維持主要為3.375厘水平，預期美國加息周期將於今年5月或之前見頂，本港加息周期很大機會已見頂完結，料按息仍處於3厘多水平。是次加息周期美國累計加息幅度達4.75厘，本港最優惠利率(P)累加僅0.625厘，港加息幅度大大低於美息，是次加息周期港美息加幅差距屬歷年最大，令本港按息於加息周期完結時仍處於3厘多歷史見頂低位。今年樓市已撇取息率疑慮因素，受惠於近月多個利好樓市因素，樓市首季已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復，是次銀行決定維持最優惠利率(P)不變令按息維持平穩低水平，可為樓市進一步帶來正面支持。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。