屯門新盤｜飛揚第2期夥中原推置業及按揭優惠 買家可獲1年租務管理服務

租金回報可達 3 厘 中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩指，飛揚第2期以一房及兩房主導，租、售潛力優厚，加上價錢相當具競爭力，因此除了吸引剛需買家外，亦吸引投資者入市。他預計，項目一房單位租金每月約9,000元至11,000元，兩房單位月租約16,000元起，料租金回報可達3厘。 「租賃管理服務」可方便持有物業收租的業主，特別方便手持多於一個物業的長線投資者。中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內一切事宜，如收租續租、水電煤申請、繳費及保養，以及單位各項維修等，免卻業主收租以及繳交各項家居費用之煩惱，省時又便利，此服務一直受到業主及投資者歡迎，輕鬆享受租金回報。