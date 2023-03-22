屯門新盤｜飛揚第2期夥利嘉閣推置業優惠 送總值5萬元購物券

凡經利嘉閣地產成功購入飛揚第2期單位的首10名買家，即可獲贈價值5,000元的DON DON DONKI購物禮券，名額10個。

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期落實本周六(25日)盡推全盤400伙首輪發售，長實集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，留意項目的兩房單位受客人歡迎，佔整體票數約45%。

此外，入票客人來自九龍區的佔比由上周約25%，增至現時約30%，認為項目的定價、交通配套等因素對市區客具吸引力。她透露，集團完成飛揚的銷售後，將部署推出油塘東源街項目應市。

利嘉閣地產為配合飛揚第2期最新銷售部署，宣布推出該盤買家專享的置業優惠，由即日起至下月30日期間，凡經利嘉閣地產成功購入飛揚第2期單位的首10名買家，即可獲贈價值5,000元的DON DON DONKI購物禮券，名額10個，總值5萬元。