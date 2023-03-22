屯門新盤｜飛揚第2期夥利嘉閣推置業優惠 送總值5萬元購物券

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期落實本周六(25日)盡推全盤400伙首輪發售，長實集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，留意項目的兩房單位受客人歡迎，佔整體票數約45%。
此外，入票客人來自九龍區的佔比由上周約25%，增至現時約30%，認為項目的定價、交通配套等因素對市區客具吸引力。她透露，集團完成飛揚的銷售後，將部署推出油塘東源街項目應市。
利嘉閣地產為配合飛揚第2期最新銷售部署，宣布推出該盤買家專享的置業優惠，由即日起至下月30日期間，凡經利嘉閣地產成功購入飛揚第2期單位的首10名買家，即可獲贈價值5,000元的DON DON DONKI購物禮券，名額10個，總值5萬元。
廖偉強：今期投資者佔比增加
利嘉閣地產總裁廖偉強指，自從中港恢復通關，以及本港經濟民生全面復常，加上預算案調低置業從價印花稅率，本港樓市交投速轉旺，尤其中細價樓市場的交投，更是加倍熱鬧。他續指，今期的投資者比例較對上一期比例增加，隨著月內多個新盤先後開售，預計3月全月可錄約2,300至2,500宗一手成交。新盤以吸引價出擊，搶佔市場上部分購買力，令二手整體成交量按月回落30%至40%。
利嘉閣地產董事鄭健糧補充，飛揚第2期除有巴士直達海之戀商場所在的港鐵荃灣西站外，亦有專線小巴到港鐵青衣站及銅鑼灣等購物區。住戶亦可在項目附近乘港鐵K51巴士，往來接駁港鐵屯馬綫的屯門站。另外，住戶僅約8分鐘就可到達屯門公路轉車站，盡顯交通優勢。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。