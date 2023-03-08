屯門新盤｜飛揚第2期日內上樓書 下周開價 首批不少於80伙

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期今日(8日)公布最新銷售部署，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目將於24小時內上載售樓說明書，並鐵定下周開價，首張價單不少於80伙，當中近60%為一房單位，強調採「以量先行」策略，會以市價推出，首批價錢會吸引，預計3月內開售。

事實上，踏入3月市況進一步升溫，一手迄今已錄約665宗成交，首8日銷售量已達2月全月逾七成，料3月料全月一手成交可達2,500至2,800宗，創28個月新高。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL已止跌回升，最新報164.23點，創16周新高，指數已從低位反彈約5%。

特設項目旗艦店

中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩指，根據中原研究部資料，今年首兩個月1,000萬元或以下二手私人住宅登記量佔整體登記約84%，佔比較2022年的80%有所提升，於寬減首置印花稅效應下，預計中小型單位成交佔比將進一步上升。他透露，早前第1期推售，中原客戶當中佔約一半為上車客及同區分支家庭。今次第2期有90%單位屬於一房及兩房戶，參考第1期價單，當中62%單位即供售價為600萬元以下，其中更有400萬元以下的選擇，即使樓花亦可承造高成數按揭，估計2期價單亦會貼近1期。

另外，近期中原各區分行已接獲大量客人查詢飛揚第2期，中原地產為配合發展商的銷售部署，特意於深井開設飛揚第2期旗艦店，並於今日舉行隆重開幕儀式。