屯門新盤｜飛揚1期下周二開售108伙 個別單位劈價超過一成

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期今日(12日)更新價單，據了解，平均減幅約7%，個別單位減幅更超過10%；同時亦增加置業優惠折扣，由原先一房及兩房最高折扣15%，而三房最高折扣17%，現最高折扣全數劃一為18%。

楊桂玲表示，今批單位是根據市場現況、樓層、座向、景觀等因素而定價。

最後 81 伙一房戶悉數推售

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，今批單位是根據市場現況、樓層、座向、景觀等因素而定價，今期最後的81伙一房戶將悉數推售，而14伙連天台特色單位更屬首度以價單形式推出市場，入場單位為第2座1樓H室，一房間隔，實用面積266方呎，折實售價356.8萬元，呎價13,414元。

個別一房戶折實售價相差 16%

根據最新更新的7C號價單，以第1座地下D室為例，一房間隔，實用面積282方呎，原先定價512.8萬元，現為460.9萬元，減幅約10.1%；原先折實售價為435.88萬元，最新折實售價為377.938萬元，兩者相差約13.3%。

根據最新更新的2F號價單，以2座地下D室為例，一房間隔，實用面積282方呎，原先定價536.9萬元，現為463.2萬元，減幅約13.7%；原先折實售價為456.365萬元，最新折實售價為379.824萬元，兩者相差約16.4%。