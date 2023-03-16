屯門新盤｜飛揚2期首推88伙 一房折實306.9萬起

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期，今日(16日)公布首張價單，涉88伙。發展商提供2種付款辦法，以90天即供付款計劃為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價306.9萬元起，折實呎價11,042元，折實平均呎價12,509元。

較第 1 期首批低出近 17%

對比去年6月推出的飛揚第1期首批80伙折實平均呎價15,050元，第2期首批低出近17%。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，今期首張價單價錢十分吸引，相信對首置客是「無可抗拒」的售價，對項目銷情有信心。她稱，由於今期單位坐向、景觀不同，加上因應市況調整，故價錢相對第1期有所折讓。

趙國雄：「深水炸彈」價冀幫港人置業

長實執行董事趙國雄形容首批價錢如同「深水炸彈」一樣震撼，希望以一個吸引的價錢，「炸返市場購買力出嚟」，製造更多機會予香港人置業，有利香港長遠發展，集團會繼續以貨如輪轉的策略推盤。

飛揚第2期首批包括51伙一房、32伙兩房及5伙三房，實用面積介乎266至722方呎。單位集中於第5座A至E單位，享內園景致；而G、H及K單位屬坐向東南。

首批88伙價單定價由361.1萬至1,113.1萬元，呎價介乎12,990元至16,438元。折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元。

三房買家可獲優先認購車位權

入場單位為第5座1樓H室，實用面積266方呎，折實售價306.9萬元，呎價11,538元，以財政預算案最新首置印花稅稅率計，涉及稅款僅7,000元。

至於兩房入場、亦屬今批最低呎價單位為第5座1樓K室，實用面積480方呎，折實售價530萬元，呎價11,042元。此外，三房入場單位為第5座1樓E室，實用面積722方呎，折實售價832萬元，呎價11,524元，而三房買家更可獲優先認購車位權。

為建期買家設租金津貼或現金回贈

發展商除提供90天即供付款計劃外，另提供建築期付款計劃，選用建期付款的買家更可享成交金額1.5%租金津貼現金回贈，或提前簽署臨時買賣合約360天內成交，可獲成交金額2%的現金回贈。

楊桂玲稱，該盤將於本周六(18日)開放示範單位及接受認購登記，預計最快下周展開首輪銷售，不排除首輪銷售盡推全盤400伙。

即睇屯門新盤飛揚第2期最新資訊 (House730)