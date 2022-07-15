屯門新盤｜NOVO LAND三房示位即睇！開放式廚房連玻璃趟門美觀實用

新鴻基地產(016)旗下屯門區最大型私人住宅發展項目NOVO LAND，第1A期最快下周初公布首張價單，並隨即開放示範單位予公眾參觀。該盤備有5個示範單位，當中包括三房戶型，以Elverum 2座18樓A1室為藍本搭建，實用面積701方呎，屬三房一套開放式廚房連趟門間隔，分別設有連裝修及交樓標準兩款，發展商透露第1A期只提供52伙此戶型單位。(攝影：李睿哲)

示範單位以「北歐光炫」為主題，全屋布置以暖色系家具為主調，以玻璃連貫室內各個區域，配搭型格金屬藝術裝飾和優雅雲石家具，洋溢大宅矜貴非凡格調。

長方形的開放式廚房空間寬敞，設有窗戶，有助通風及增強採光。廚房工作檯面以米杏色雲石打造，綴以藝術擺設及優雅花卉，配上多組用料優質的淡雅淡綠色廚櫃，互相映襯，更配備齊全的專業廚房設備，一應俱全。

長形客飯廳空間感十足，連接戶外特大露台，落地大玻璃趟門設計廣納自然光線。飯廳選用珊瑚粉色雲石檯面的長形6人餐桌，配上橙色的絨面餐椅，擺放著一系列玫瑰金色餐具及優雅花卉，天花以精緻的通徹造型吊燈作點綴。地板以色調淡雅的淺米色雲石鋪砌，襯托屋內以暖色為主調的非凡設計。客廳放置高雅的象牙白色絨面梳化，襯以緋紅色的壓紋抱枕、白色絨毛抱枕及棗紅色圖案披肩，配上簡約不規則圖案的米杏色地毯，擺放珊瑚粉色雲石茶几及絨面坐椅後仍空間闊落。

三間睡房呈橫排式設計，能共享美景。設計師特意打通客廳與睡房2之間的間隔牆，營造半開放空間，擺放幾何圖案的躺椅及芥黃色布藝椅子，並綴以高貴精緻的原木拼金屬大櫃陳列架，展示各式藝術裝飾及書籍。睡房1設計同樣別緻，窗旁擺放一張淡藕色線條被單的單人床，綴以灰色絨毛抱枕及莫蘭迪藍色披肩，睡床旁邊放置深木色配皮質陳列層架及金屬吊架，提供大量收納空間。

主人睡房位於睡房區末端，私隱度高；貫徹單位以暖色為主調，設有偌大轉角玻璃窗，提升採光度，更讓住戶盡享廣角開揚景觀。雙人床放在靠窗位置，床邊一旁擺放原木書桌及橙色的絨面椅子，牆身一端以簡約淡金屬線條及藝術畫作點綴，一端使用凹凸特色牆設計。睡房另一端貼牆位置擺放高身展示櫃，設計大方高貴，同時提供充裕的收納空間打造井然有序的生活。而主人浴室地板、牆身及洗手盆檯面均以色調淡雅的淺色雲石鋪砌，連紋設計凸顯大宅風範。主人浴室備有窗戶，設有三件頭浴室配備，包淋括浴間、洗手盆及坐廁，設備齊全。