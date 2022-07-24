屯門新盤｜NOVO LAND加推100伙 折實價574萬起 首度涵蓋一戶型！

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND第1A期市場反應熱烈，發展商乘勢加推第2號價單，涉100伙，維持60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實售價由574.51萬元，折實平均呎價13,858元，較首張價單的13,188元，高約5.1%；發展商表示是次屬原價加推。

新地代理總經理陳漢麟表示，今批新加推包括83伙兩房及17伙三房單位，實用面積由419至676方呎。價單定價由675.9萬至1,052.2萬元，呎價介乎15,317元至17,212元；折實售價由574.51萬至894.37萬元，折實呎價介乎13,019元至14,630元。

入場單位為Elverum第1座3樓B室，實用面積419方呎，屬兩房開放式廚房間隔，扣除最高15%折扣優惠及假設買方於簽署臨時買賣合約時不選擇10,000元折扣，買方可獲家具獎勵積分計算，折實售價574.51萬元，折實呎價13,711元。

首推三房套開廚連趟門戶

值得一提，項目首度推出Elverum第1座A1單位，屬三房一套開放式廚房連趟門間隔，實用面積676方呎，涉及9伙，最平折實售價880.09萬元，折實呎價13,019元，屬Elverum第1座3樓A1室。單位座向單邊，可享開揚景致，料可吸引換樓客及投資者青睞。