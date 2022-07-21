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地產
2022-07-21 15:19:43

屯門新盤｜NOVO LAND吸年輕客睇樓　新地會會員可獲1%樓價折扣

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屯門新盤｜NOVO LAND吸年輕客睇樓　新地會會員可獲1%樓價折扣

陳漢麟(左)表示，NOVO LAND昨首日開放示位，錄逾8,000個參觀人次，約70%至80%屬年輕客。

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND1A期市場反應熱烈，昨日(20)正式開放示範單位予公眾參觀，新地代理總經理陳漢麟表示，首日已錄逾8,000個參觀人次，約70%80%屬年輕客，認為開放式單位及項目提供的付款計劃吸引；而兩房戶型吸引家庭客查詢，對單位的收納空間感到滿；三房戶型主要吸引換樓客，認為定價吸引及有車位抽籤權。

陳漢麟稱，上周起途經NOVO LAND的巴士路綫陸續開通，包括城巴50M505556號線經已投入服務，往來屯門區內、尖沙咀、觀塘及上水等。至於路綫K54亦將於81日開通，在樓盤尚未入伙前，交通優勢已全面展現。

新地會為會員提供連串置業禮遇

新地會董事總經理謝文娟稱，特別為會員呈獻連串置業禮遇，會員可獲樓價1%折扣優惠；此外，只要在今年816日或之前成功遞交「NOVO LAND」第1A期購樓意向登記及同時成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook專頁的粉絲，便有機會獲得100 Point Dollar

會員即日起至816日期間，參觀NOVO LAND1A期設於九龍環球貿易廣場(ICC)16樓及21樓內的示範單位，於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，除有機會贏取價值3,800V city商場贈券及SmarTone Home 5G寬頻電子優惠券。新地會將連續4星期每周抽出1名得獎者，共4個抽獎日，首個抽獎日為下周三(27)

同時在會場内設「新地會實時意見分享有賞」互動數碼裝置，參加會員並可獲贈價值100V city商場禮券。另外，會場内設置「新地會自助打卡賞」數碼裝置，會員憑會員號碼二維碼於指定樓盤示範單位會場簽到打卡，可即場換領新地會珍藏版九巴口罩，是次珍藏版九巴口罩包裝以全新北歐式風格設計，並印有「NOVO LAND」正門外欣寶路兩旁的巴士站所新增的8條巴士路線回應樓盤主題。

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