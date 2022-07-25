屯門新盤｜NOVO LAND暫錄超購逾36倍 最快明日加推及公布銷售安排

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND第1A期收票反應熱烈，新地代理總經理陳漢麟表示，截至今日下午4時累收逾1萬票，以首兩張價單推出共265伙計，超額認購逾36倍，最快明日(25日)加推第3號價單及公布首輪銷售安排，有機會本周末開售。

陳漢麟指，單計昨日(24日)全日錄逾12,000人次參觀，對參觀人流及收票表現感到滿意，又指留意到不少客人查詢項目的開放式及三房單位，因此第3號價單將會涵蓋更多此類型單位，並傾向原價加推。他說，項目客源分布廣泛，當中投資者佔近40%。

NOVO Resorts 特設兩大獨立派對大屋

陳漢麟稱，前來參觀的客人對項目的住客會所連公用花園及遊樂地方「NOVO Resorts」感到滿意，總面積約40萬方呎，配備88項遊樂設施，其中更特設兩大獨立派對大屋「悠樂聚匯My Dream House」及「星耀聚匯My Parti House」，前者內設麻雀房，室內裝潢融入兒童特色玩意，如設有巨型過三關及巨型轉盤遊戲，私人戶外泳池更配有兒童水上滑涕及噴水裝置，戶外有燒烤場地及用餐區。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約12個月。