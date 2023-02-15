屯門新盤｜NOVO LAND會所特設6大水上遊樂設施 佔地近3.2萬方呎

陳漢麟指，項目住客會所「NOVO Resorts」連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，提供88項遊樂設施；另身高約兩米的NOVO LAND智能夥伴名為NOVObot首度「走出」框框，將於展覽廳與參觀人士「打卡」。

全新盤部署出擊，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期預告明日(16日)上載售樓說明書。新地代理總經理陳漢麟表示，同日會向傳媒開放示範單位，將會盡快公布首張價單，期望月內開售。

陳漢麟(左)指，NOVO LAND住客會所「NOVO Resorts」連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎；右為伍則堅。

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅稱，NOVO Resorts特設6大水上遊樂設施，佔地近3.2萬方呎，包括長達50米的「極光幻彩池」、25米室內恆溫「極光星池」、20米「漾溢體驗池」、「閃耀按摩池」，以及專為兒童而設的戶外大型嬉水池「樂動水世界」和「漾溢探索池」，打造區內最大型水樂國度。

至於NOVO Resorts其他設施，包括2個面積合共約6,600方呎的健身室、5大北歐式主題園林、約6,600方呎的運動場館、逾2.2萬方呎的青年及童樂空間及兩大獨立Party House、備有101件藝術品的藝術長廊，旨在讓住戶即使足不出戶亦能忙裏偷閒，享受度假的樂趣。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。