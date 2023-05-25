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2023-05-25 17:10:10

屯門新盤｜NOVO LAND第1A期及1B期發信通知業主收樓 第2A期下周開價

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屯門新盤｜NOVO LAND第1A期及1B期發信通知業主收樓 第2A期下周開價

陳漢麟(左)稱，預計下周起將有更多NOVO LAND第1A期及1B期業主收樓，圖右為伍則堅。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND為區內歷來最大型私人住宅發展項目，新地代理總經理陳漢麟表示，第1A期及第1B期於上周末起陸續發信通知業主收樓，目前已有約34戶已交樓，預計下周起將有更多業主收樓，相信會滿意項目設施及交樓質素。

陳漢麟稱，NOVO LAND2A期會於下周初開放全新示範單位，屬開放式間隔，其後會盡快公布首張價單，將不少於186伙，戶型涵蓋開放式至三房。

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NOVO LAND今天(25)向傳媒首度開放度假式園林住客會所NOVO Resorts中部分設施，新地代理工程管理部策劃總監伍則堅指，會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，提供88項設施，包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、2個面積合共約6,600方呎的健身室、逾2.2萬方呎的青年及童樂空間、寵物玩樂天地、「Farm-to-Table」北歐式健康佳餚及室內外共享空間等。配合NOVO LAND1A期及1B期現樓入伙，NOVO Resorts之「Poolside Club」率先落成。

發展商早前表示，項目每方呎管理費為3.98元。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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